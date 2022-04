Ruska hokejska zveza bo izpodbijala odvzem organizacije SP

Ruska hokejska zveza je napovedala, da se bo pritožila na odločitev Mednarodne hokejske zveze (IIHF), da Rusiji odvzame organizacijo svetovnega prvenstva elitne divizije prihodnje leto. IIHF je v torek napovedal odvzem turnirja, že pred tedni pa je izključil ruske in beloruske reprezentance iz mednarodnih tekmovanj. »Naša pritožba bo vložena pravočasno, «je po poročanju ruske tiskovne agencije TASS danes sporočil namestnik predsednika ruske zveze Aleksander Kiknadze. SP elitne divizije bi prihodnje leto moral gostiti Sankt Peterburg. A IIHF je včeraj sklenil odvzeti organizacijo Rusiji, dodatno pa je tudi odvzel organizacijo SP do 19 let, ki bi ga prihodnje leto morali gostiti ruski mesti Novosibirsk in Omsk. Pred tem je IIHF že izključila ruske in beloruske reprezentance iz mednarodnih tekmovanj. Disciplinski odbor IIHF bo 3. maja razpravljal o ruski pritožbi proti suspenzu, je napovedal Kiknadze.