Britanski spodnji dom ima skupaj 650 članov, med tistimi, ki so jih ruske sankcije prizadele, pa je 213 poslancev konservativcev in 74 laburistov. Ostale stranke niso bile prizadete.

Moskva je sporočila, da so na seznamu predvsem poslanci, ki so najbolj dejavno sodelovali pri pripravi protiruskih sankcij in prispevali k "protiruski histeriji". Na seznamu so med drugim predsednik parlamenta Lindsay Hoyle ter člani vlade, vključno z ministrom za brexit Jacobom Reesom-Moggom in ministrom za okolje Georgeom Eusticejem.

Pred tem pa je Rusija že uvedla podobne sankcije proti premierju Borisu Johnsonu, podpredsedniku britanske vlade Dominicu Raabu, zunanji ministric Liz Truss, obrambnemu ministru Benu Wallaceu in ostalim.

Johnson je v parlamentu dejal, da bi morali tisti, ki so danes bili uvrščeni na seznam, to jemati kot častni znak.

»Kar bomo storili, je, da bomo še naprej odločno in načelno podpirali ukrajinsko ljudstvo in njihovo pravico, da zaščitijo svoja življenja, svoje družine in se branijo. To počne ta država in mislim, da ima pri tem veliko podporo celotnega parlamenta,« je dodal.

Rusko zunanje ministrstvo je danes napovedalo tudi izgon treh norveških diplomatov, in sicer kot povračilni ukrep, potem ko je Oslo v začetku meseca izgnal tri ruske diplomate.