Namen ukrepa je ublažiti težave, s katerimi se ukrajinsko gospodarstvo sooča od začetka ruske invazije. Ukinitev vseh uvoznih dajatev bo tako pomagala povečati ukrajinski izvoz v EU in olajšati težak položaj ukrajinskih proizvajalcev in izvoznikov, je sporočila Evropska komisija.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim strinjata o ključnem pomenu hitre in široke opustitve uvoznih dajatev za spodbujanje ukrajinskega gospodarstva. Pri tem je komisar za trgovino Valdis Dombrovskis poudaril, da EU še nikoli ni sprejela takšnih ukrepov za liberalizacijo trgovine, saj je Ukrajini praktično omogočila dostop do trga EU po ničelni tarifi in brez kvot.

»Od začetka ruske agresije je EU dajala prednost ohranjanju ukrajinskega gospodarstva, ki je ključnega pomena za zmago v tej vojni in povojno postavitev na noge,« je dodal.

Komisija je še navedla, da je trgovina EU z Ukrajino leta 2021 dosegla rekordno vrednost 52 milijard evrov. Žal pa je ruska vojaška agresija poleg tragičnih žrtev in množičnega razseljevanja civilistov povzročila tudi uničujoče posledice za ukrajinsko gospodarstvo in njeno sposobnost trgovanja s preostalim svetom, saj močno vpliva na njene proizvodne zmogljivosti in ključne izvozne poti.