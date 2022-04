Že konec maja po več kot tridesetih letih prihaja težko pričakovan Top Gun: Maverick, junija bo šarmiral impozantni Elvis, julija bo navduševal Marvelov bog groma v uspešnici Thor: Ljubezen in grom…

V resnici brezčasen DRIVE-IN KINO BEŽIGRAD pa v svojem bistvu obljublja nostalgično doživetje – zvok filma boste slišali prek avtoradia, na katerem boste poiskali posebno radijsko frekvenco. In filmski večeri pod milim nebom ne bodo dišali le po poletju, ampak tudi po sočnih burgerjih, mamljivih hot dogih, svežem krompirčku in nenazadnje po tradicionalnih kino prigrizkih, kot je nepogrešljiva pokovka. Hrano in pijačo boste lahko tudi letos naročili naravnost iz avtomobila, s težko pričakovano dostavo pa vas bodo osrečila kar simpatična pin up dekleta na kotalkah.

Začne se 12. maja ob 21h

Prve filmske zvezde bodo na DRIVE-IN KINU zablestele že 12. maja ob 21.00, ko bo peto sezono otvoril Doktor Strange, ki se bo s starimi in novimi zavezniki podal v Multivesolje norosti. Otvoritev DRIVE-IN KINA bo sicer del tridnevnega spektakla, katerega Kino Bežigrad prireja v sodelovanju s Centrom Vič. Ta bo svoje obiskovalce za svojo 25. obletnico v petek, 13. maja, razveselili z brezplačnim koncertom Dan D! Zaključek otvoritvenega konca tedna bo v soboto, 14. maja ob 20.45, sklenila še DRIVE-IN risanka Pustolovščine družine Bigfoot. Razgibani program za otroke se bo v soboto pričel že ob 19.00.

*** Nakup vstopnic je mogoč na spletni strani www.kino-bezigrad.si, na blagajni Kina Bežigrad na Linhartovi 11 in na prizorišču DRIVE-IN KINA eno uro pred začetkom filmske projekcije