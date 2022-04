Trenutno je za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF na borzi ICE treba odšteti 110,75 dolarja na megavatno uro, kar je 7,3 odstotka več kot v torek.

Rusija je sporočila, da so Poljski in Bolgariji prekinili dobavo zemeljskega plina, ker ga državi nista plačali v rubljih, kot to zdaj zahteva Rusija. Gazprom je še zagrozil z zmanjšanjem dobav Evropi, če bosta državi plin jemali iz tranzitnih plinovodov.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v odzivu zatrdila, da so bili na ta scenarij pripravljeni in da je prekinitev dobave plina nov poskus Moskve plin uporabiti kot sredstvo za izsiljevanje.

Von der Leynova je zatrdila, da iščejo alternative pri dobavah plina ter delajo na zapolnitvi skladišč plina po EU. Dejala je, da imajo članice načrte za take primere, se usklajujejo in so solidarne med seboj.