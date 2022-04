POCO F4 GT izkorišča celoten potencial vodilnega 4 nm procesorja Snapdragon 8 Gen 1, podprtega s prefinjeno tehnologijo LiquidCool 3.0, z ravnim zaslonom AMOLED s hitrostjo osveževanja 120 Hz, magnetnimi sprožilci pojavnih oken in 120 W napajanjem HyperCharge. Medtem slušalke POCO Buds Pro Genshin Impact Edition nudijo izvrstno izkušnjo poslušanja za uporabnike pametnih telefonov, zlasti igralce mobilnih iger oziroma oboževalce igre Genshin Impact – s popolnoma novim dizajnom, samoprilagodljivim odpravljanjem hrupa AI in 28-urno avtonomijo baterije. Poleg tega pa je nova ura POCO Watch, ki ima vgrajenih več kot 100 načinov telesne aktivnosti, 24-urni sledilnik srčnega utripa in avtonomijo baterije do 14 dni, zasnovana za ljubitelje športa, ki skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje.

Na svoj račun prihajajo igralci iger

»Navdušeni smo ob predstavitvi telefona POCO F4 GT. S tako brezkompromisno uporabniško izkušnjo po presenetljivo dostopni ceni verjamemo, da bo POCO F4 GT postal odlična izbira za vse mlade tehnološke navdušence, še posebej pa za igralce iger,« je povedal Angus Ng, vodja trženje izdelkov pri POCO Global. »Zelo smo veseli tudi naše prve ponudbe izdelkov AIoT, začenši s slušalkami POCO Buds Pro Genshin Impact Edition in z uro POCO Watch. Vedno je in bo naša glavna prednostna naloga izpolnjevanje potreb uporabnikov z razširitvijo ponudbe izdelkov.«

Z vodilnim 4 nm procesorjem Snapdragon 8 Gen 1 in osemjedrnim procesorjem, ki deluje pri 3,0 GHz, bo POCO F4 GT zagotovo osvojil tehnološko podkovano mladino, zlasti navdušene igralce iger. Mogočni nabor čipov Android poveča zmogljivost osrednjega procesorja za 20 odstotkov in zmogljivost grafičnega procesorja do 50 odstotkov. POCO F4 GT ima tudi dinamični pomnilnik LPDDR5 z do 6400 Mb/s za krajši čas nalaganja, skupaj z nadgrajenim bralnim pomnilnikom UFS 3.1.

Pravi test pametnega telefona za mobilne igre je upravljanje z odvajanjem toplote. Dolgotrajno delovanje majhne naprave lahko povzroči slabo delovanje. Zaradi tega je POCO F4 GT opremljen z najnovejšo tehnologijo LiquidCool 3.0, enim najnaprednejših hladilnih sistemov v industriji. 4860 mm² dvojni VC hladilni sistem uspe znižati visoke temperature pri intenzivnem igranju iger.

Za napajanje POCO F4 GT uporablja 120 W HyperCharge in 4.700 mAh veliko baterijo, ki jo je mogoče v celoti napolniti v 17 minutah. In če igralci med igro potrebujejo več energije, lahko POCO F4 GT svojo baterijo napolni do 100 odstotkov v samo 27 minutah. Ne samo da POCO F4 GT omogoča kratke čase polnjenja, avtonomijo baterije je mogoče optimalno ohraniti kot prednost funkcije AdaptiveCharge.

Za vrhunsko igralno izkušnjo

Edinstveni lebdeči magnetni sprožilci, ki lahko prenesejo 1,5 milijona pritiskov, so bili preizkušeni na več kot 100 priljubljenih igrah. Slednje zagotavlja neprekosljivo stabilnost, odzivnost in vzdržljivost. Da bi dosegli vrhunsko igralno izkušnjo, CyberEngine, eden najboljših linearnih motorjev na voljo na pametnem telefonu Android, ponuja več načinov vibracij. POCO F4 GT je pripravljen na vse, kar uporabniki od njega pričakujejo pri daljšem igranju mobilnih iger. Ko ni v načinu igranja, je moč sprožilce uporabiti tudi kot bližnjice za hiter dostop, na primer kot bližnjico za aktiviranje kamere, snemanja zaslona ali svetilko.

S pritiskom na gumb lahko uporabniki vklopijo zaslon, ki ga prekriva najnovejši, 6,67-palčni ploski AMOLED in 10-bitni zaslon TrueColor, ki v kombinaciji z odzivno hitrostjo vzorčenja na dotik 480 Hz in hitrostjo osveževanja do 120 Hz dobesedno oživi. Ne glede na to, ali gre za igranje iger ali pretočne oddaje, resnični barvni spekter dobesedno »skoči« iz zaslona. POCO F4 GT deluje tudi tako, da hkrati ohranja barvno natančnost pri šibki svetlobi, medtem ko uporablja visokofrekvenčno PWM zatemnitev za zaščito oči med izjemno dolgo uporabo. Zaslon POCO F4 GT je postavil in izenačil 15 rekordov zmogljivosti zaslona Display Mate in je ocenjen kot zaslon A+.

Prve slušalke POCO Buds Pro Genshin Impact Edition: za izjemno izkušnjo poslušanja

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition so posebej zasnovane za oboževalce igre Genshin Impact. Od trenutka, ko so slušalke vklopljene, bodo oboževalci slišali znana glasovna obvestila ikone Kleeja. Samo vzemite jih iz ohišja, ki ga je navdihnil Kleejev nahrbtnik, jih namestite in uživajte.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition kot eden prvih izdelkov POCO AIoT uporablja umetno inteligenco za samodejno prilagajanje nastavitev za odpravljanje hrupa glede na raven hrupa v okolici in dnevno rutino uporabnika. Ne glede na to, ali gre za uživanje v glasbi, prijetno druženje s prijatelji ali naporen sestanek, POCO Buds Pro Genshin Impact Edition zagotavljajo najboljšo kakovost zvoka in najprimernejši način ANC za uporabnika. Med klici lahko vsaka slušalka zagotavlja čist in jasen zvok tudi v najbolj hrupnem okolju.

Avdio strokovnjaki so prilagodili in izpopolnili vsak vhodni zvok za bolj dinamično izkušnjo. Vse od zvočne knjige do rock opere je predvajano s čistim in jasnim zvokom. 9-milimetrski kompozitni dinamični gonilnik zagotavlja, da uporabnik dobi dostop do obdelave zvoka na najbolj profesionalni ravni ter do najbolj pristnega in podrobnega zvoka. In da nikoli ne zamudite nobenega takta, funkcija zaznavanja v ušesih zaustavi zvok slušalk, ko jih vzamete ven. Naprava je tudi vodoodporna s standardom IPX4, kar preprečuje poškodbe zaradi dežja, znoja in naključnega politja.

Ohišje za polnjenje lahko zdrži do 28 ur, slušalki pa se lahko napolnita v 10 minutah. Ohišje je mogoče polniti tudi brezžično, medtem ko se slušalke enako napolnijo v približno eni uri. Slušalke se lahko povežejo tudi z dvema ločenima napravama, kar uporabnikom omogoča nemoten prehod med viri. To pomeni, da preklapljanje med pametnim telefonom in prenosnikom še nikoli ni bilo lažje.

Prva ura POCO Watch: ultimativni športni pripomoček z modnim videzom

POCO Watch je najboljša izbira za ljubitelje športa, ki želijo izraziti svoj slog in osebnost. Z različnimi barvami je POCO Watch kul in učinkovit način za spremljanje napredka. 1,6-palčni zaslon na dotik AMOLED in ultra tanek okvir osvetlita zaslon z osupljivo jasnostjo. Uporabniki lahko izstopajo tudi z več kot 100 prilagodljivimi zaslonskimi načini. Ura POCO je torej več kot le modna naprava, ko gre za zdravje in kondicijo.

Za boljše spremljanje napredka pri rekreaciji, na primer vaših vitalnih funkcij na tekih ali pri vzpenjanju na goro, večsistemski GPS ponuja večjo natančnost pri uporabi enega od več kot 100 načinov vadbe, nameščenih na POCO Watch. Prav tako lahko zazna, kdaj uporabnik izvaja različne dejavnosti, od teka na tekalni stezi do sprehoda zunaj. V povezavi s funkcijo spremljanja spanja POCO Watch spremlja raven kisika v krvi med spanjem. Skupaj s temi funkcijami se lahko uporabniki naučijo, kako s POCO Watch najbolje prilagoditi rutino svojemu življenjskemu slogu.

POCO Watch napaja baterija, ki lahko zdrži do 14 dni. To pomeni, da lahko prenese vse poskoke, kroge po parku ali popoldanske dremeže. Ko se baterija ure POCO Watch izprazni, jo preprosto priključite na magnetni polnilnik, ki je enostaven za prenašanje, in bodite pripravljeni na naslednjo avanturo.