V okviru projekta, ki ga vodi Židovska općina Čakovec, partnerja pa sta še Center judovske kulturne dediščine - Sinagoga Maribor in Občina Lendava, bodo med 1. aprilom 2022 in 31. marcem 2023 izpeljali različne dejavnosti, katerih skupni cilj je ohranjati spomin na žrtve totalitarnih sistemov, krepiti evropsko državljansko kulturo, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic ter razmišljanje o evropski kulturni raznolikosti in skupnih projektih.

Poleg torkove uvodne konference in spominske slovesnosti bodo pripravili še uvodno konferenco in slovesnost v Čakovcu, v načrtu je postavitev novih spotikavcev v občinah Lendava in Šalovci. Sinagoga Maribor bo pripravila tudi predavanje o usodi prekmurskih Judov v drugi svetovni vojni, spominsko slovesnost 27. januarja 2023 ter tridnevno ekskurzijo učiteljev zgodovine in etike v Auschwitz-Birkenauu. Obetajo se še razstave, v Čakovcu pa denimo še koncert, izdaja posebne publikacije in snemanje dokumentarnega filma o Judih z območja Čakovca.

Celoten projekt je vreden 76.635 evrov, od česar bo 48,28 odstotka porabila Židovska općina Čakovec, 31,03 odstotka Center judovske kulturne dediščine - Sinagoga Maribor in 20,69 odstotka Občina Lendava. Projekt v celoti financira Evropska unija iz programa Državljani, enakost, pravice in vrednote.