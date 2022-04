Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti popoldne severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 19, na Goriškem in ob morju okoli 21 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno, čez dan v notranjosti občasno zmerno oblačno. V petek bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Danes je ozračje nad nami zaradi ostankov hladnega zraka v višinah še nestabilno.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob Jadranu in v krajih zahodno od nas sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva oblačno, dež bo ponehal. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh. V četrtek bo prevladovalo pretežno jasno vreme z nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: V sredo bodo vremensko občutljivi še lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.