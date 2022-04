Ker so Vegas Golden Knights z 2:3 po kazenskih strelih izgubili z Dallas Stars, so se kralji na daljavo brez boja uvrstili v drugi del tekmovanja. Zdaj si lahko privoščijo poraza v obeh zadnjih tekmah rednega dela, a ne morejo izpustiti iz rok tretjega mesta v svoji skupini. Los Angeles v naslednjih dveh večerih čakata gostovanji v Seattlu in Vancouvru.

Za Los Angeles, ki bi sicer moral osvojiti vsaj še točko, če bi njegovi tekmeci zmagovali do konca prvenstva, je bila odločilna tekma Dallasu. Tam so bili Vitezi iz Las Vegasa blizu presenečenja, a je Jason Robertson v 44. minuti z drugim golom za domače izenačil na 2:2 in na koncu so odločali kazenski streli. Ti so dali zmagovalca šele v sedmem krogu, ko je edini gol dosegel Finec Miro Heiskanen.

Presenetljiv poraz je doživela vodilna ekipa lige Florida, ki jo je Boston v derbiju večera ugnal s 4:2. Odločilna sta bila gola Jaka DeBruska v 35. in Brada Marchanda v 57. minuti.

Spodrsljaj Floride je izkoristil Colorado, vodilni na zahodu, ki je s 5:3 odpravil St. Louis. Razlika med moštvoma je dva kroga pred koncem le še dve točki v boju za končno prvo mesto po rednem delu.

Florido zdaj čaka mini kanadska turneja s tekmama v Ottawi in Montrealu. Colorado bo najprej gostil Nashville, ki je ponoči po kazenskih strelih izgubil proti Calgaryju s 5:4, nato pa odhaja na gostovanje v Minnesoto.

Do konca tedna bo jasno tudi, kdo bo zadnji udeleženec končnice. Za to mesto se borita Dallas in Las Vegas, ekipa iz Teksasa pa ima zdaj štiri točke prednosti, kar pomeni, da mora izgubiti oba preostala dvoboja, Vegas Knights pa ob tem potrebujejo 100-odstotni izkupiček.