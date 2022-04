Igralcem Hawks v zaključku ni uspelo, da bi izsilili podaljšek. Tako se bo Miami, ki je igral brez zvezdnikov Jimmyja Butlerja in Kyleja Lowryja, v polfinalu na vzhodnem delu lige pomeril z zmagovalcem obračuna med Philadelphio in Torontom.

V Memphisu so domači Grizzlies Minnesoto Timberwolves premagali s 111:109 in povedli s 3:2 v dvoboju, prav tak pa je izid med Phoenix Suns in New Orleans Pelicans.

Prvi favoriti glede na redni del sezone so doma v Phoenixu zmagali s 112:97 in bodo, če bodo slavili še enkrat, v naslednjem krogu igrali z Dallas Mavericks Luke Dončića ali ekipo Utah Jazz. Mavericks vodijo s 3:2.

Sonca so vodila od začetka do konca dvoboja, v katerem je Mikal Bridges 24 od svojih 31 točk dosegel v drugem polčasu, Chris Paul pa je dodal 22 točk, 11 asistenc in tri ukradene žoge. Brandon Ingram je bil z 22 točkami prvi strelec pelikanov.

Ja Morant je v Memphisu ob neodločenem izidu 109:109 vsega 3,7 sekunde pred koncem z levo roko zadel odločilni koš ter končal na pragu trojnega dvojčka s 30 točkami, 13 skoki in devetimi podajami.

Pred tem do domači zaostajali za 11 točk v zadnji četrtini, nato pa je na sceno stopil Morant, ki je bil nedavno okronan za igralca z največjim napredkom v sezoni, ter zgolj v tem zadnjem delu tekme nanizal 18 točk. Desmond Bane je dodal 25 ročk za Grizzlies, Karl-Anthony Towns pa 28 točk in 12 skokov.