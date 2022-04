Guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je danes sporočil, da je požar izbruhnil v skladišču orožja v vasi Stara Nelidovka, ki je kakih 20 kilometrov oddaljena od ukrajinske meje. Dodal je, da so požar pogasili, žrtev pa ni. Kaj je bil vzrok požara, ni sporočil.

Guvernerja regij Kursk in Voronež pa sta sporočila, da so se ponoči aktivirali sistemi zračne obrambe. Guverner Kurska Roman Starovojt je na Telegramu sporočil, da ni bilo žrtev, medtem ko je njegov kolega iz Voroneža Aleksander Gusev zatrdil, da je njihov sistem uspešno uničili manjši izvidniški dron.

Že v ponedeljek je Rusija poročala o požaru v skladišču goriva v kraju Brjansk, prav tako ob meji z Ukrajino.

Ruske sile zavzele več vasi na vzhodu Ukrajine

Ukrajina pa je danes sporočila, da so ruske sile na vzhodu države v regiji Donbas, kjer izvajajo ofenzivo, zavzele več vasi.

Po navedbah ukrajinskega obrambnega ministrstva so zavzele kraja Velika Komišuvaha in Zavodi na območju regije Harkov ter kraja Zarišne in Novotošhivsk v doneški regiji.

Po navedbah ameriškega think-tanka ISW, ki ga povzema BBC, Rusija počasi napreduje, ruske sile se zdaj, za razliko od začetne faze vojne, premikajo bolj metodično in počasneje, odločitve pa so bolj premišljene.

Ruske sile se soočajo z ukrajinsko obrambo, ki pa je v bližini Harkova na severovzhodu države manj trdna kot na vzhodu, kjer so ukrajinske sile položaje utrjevale že od izbruha spopadov v Donbasu leta 2014.

Po navedbah britanskih obveščevalcev, ki jih prav tako povzema BBC, pa Kijev še naprej nadzoruje večino ukrajinskega zračnega prostora, saj Rusiji ni uspelo do konca uničiti ukrajinske zračne obrambe. Rusija sicer svoje aktivnosti v zraku osredotoča na jug in vzhod Ukrajine, ima pa omejen dostop do severnega in zahodnega dela, kjer lahko napada le od daleč.

Britanski obveščevalci še navajajo, da v Mariupolju ruske sile uporabljajo bombe, ki so manj natančne ter pogosteje povzročajo civilne žrtve.