Predsednik Pahor bo danes v predsedniški palači nagovoril državljane, z nagovorom se mu bo pridružil tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije Marijan Križman. Pred tem bosta skupaj položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini. Pred predsedniško palačo bo med 9. in 21. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske, ob prazniku pa bo v predsedniški palači tudi dan odprtih vrat.

Predsednik DZ Igor Zorčič in ljubljanski župan Zoran Janković bosta ob 9. uri položila venec h Grobnici narodnih herojev. Ljubljanski župan bo uro kasneje venec položil še k spomeniku OF pred Vidmarjevo vilo, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. K obema spomenikoma bo vence položila tudi delegacija Socialnih demokratov.

Ob dnevu upora proti okupatorju, ki je dela prost dan, bodo slovesnosti potekale tudi drugod po Sloveniji. Državna proslava je potekala v torek na Mali gori pri Ribnici. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je v govoru izpostavil vsakodnevne razprtije in pozval k njihovemu preseganju.

Dan upora proti okupatorju velja za spomin na dogodke 26. aprila 1941, ko so v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev ustanovili protiimperalistično fronto. Kot dan ustanovitve OF se je sicer uveljavil 27. april, saj je vsaj 20 let po vojni veljalo, da je bil sestanek v Vidmarjevi vili 27. aprila. Do leta 1991 se je 27. april imenoval dan OF, z osamosvojitvijo Slovenije pa so ga preimenovali v dan upora proti okupatorju.

Zorčič v poslanici pozval k prizadevanjem za uresničitev razvojnih možnosti države

Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju ocenil, da ima Slovenija odlične razvojne možnosti, zato si je treba prizadevati za njihovo uresničitev. V spremenjenem mednarodnem okolju bo ta naloga zahtevna, je zapisal, a Zorčič ne dvomi, »da se bomo tudi tokrat, kot vselej ob težkih trenutkih, zmogli poenotiti«.

V uvodu je Zorčič ocenil, da so Slovenci globoko zavezani ideji miru in svobode, medsebojnemu spoštovanju in solidarnosti vseh ljudi in narodov ter nikoli niso začeli vojne: »Smo se pa v svoji zgodovini neprestano upirali krivicam in se v številnih vojnah borili za pravo, pravično stvar, in zmagali«. Tudi leta 1941, ko smo se skupaj z zavezniki uprli grozečemu terorju nacizma in fašizma, smo stopili na pravi stran zgodovine, je ocenil.

Z dnevom upora proti okupatorju se v Sloveniji po navedbah Zorčiča »simbolno zahvaljujemo padlim junakom za njihovo neprecenljivo dejanje osvoboditve slovenskega ozemlja in Slovencev v drugi svetovni vojni«, pri čemer je opozoril, da »žrtve zgodovinskega boja za svobodo in obstoj ne smejo biti nikoli pozabljene«.

Dotaknil se je tudi nekaterih aktualnih dogodkov, med drugim zadnjih volitev v DZ. Na njih se, kot je dejal, »državljanke in državljani niso pustili preslepiti z vladnimi 'bombončki', pač pa so svoj glas dali upanju v demokracijo, spoštljivo in pravično oblast ter svobodo medijev«. »Dali pa so tudi glas proti reinterpretaciji zgodovine, omalovaževanju narodnoosvobodilnega boja in na drugi strani poveličevanja kolaborantov. In glas za Evropo, ki temelji na demokraciji, svobodi in vladavini prava,« je zapisal.

Zorčič: »Z napadom Rusije na neodvisno in suvereno Ukrajino mir na stari celini brutalno pokopan«

Glede vojne v Ukrajini ocenjuje, da je bil »z napadom Rusije na neodvisno in suvereno Ukrajino mir na stari celini brutalno pokopan«. »V luči ukrajinske vojne je letošnji dan upora proti okupatorju še toliko bolj pomenljiv, saj vnovič potrjuje pomen miru in sodelovanja«, je opozoril.

Slovenci smo sicer po njegovih navedbah tudi tokrat» izkazali solidarnost s trpečim ukrajinskim narodom, slovenska politika pa z vsemi diplomatskimi napori podpira ukrajinska prizadevanja za čimprejšnji mir«.

»Prepričan sem, da Slovenija kot članica zveze Nato v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti tvorno prispeva k doseganju miru v Ukrajini in da bo še naprej izvajala svoje temeljno poslanstvo zaščite slovenskega naroda in ozemlja, pri čemer pa mora država skrbeti za njeno kadrovsko, strokovno in materialno opremljenost,« je zapisal.

»Imamo odlične razvojne potenciale, zato si prizadevajmo za njihovo uresničitev. V spremenjenem mednarodnem okolju, ki ga vse bolj zaznamujejo posledice podnebnih sprememb, migracije in zdaj še rusko-ukrajinska vojna, bo ta naloga izjemno zahtevna, vendar ne dvomim, da se bomo tudi tokrat, kot vselej ob težkih trenutkih, zmogli poenotiti o trajnostni razvojni poti Slovenije, v kateri nihče ne bo spregledan in preslišan,« je sklenil svojo poslanico.

Zorčič je ob dnevu upora proti okupatorju zjutraj tudi položil venec h grobnici narodnih herojev v Ljubljani.