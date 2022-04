»Našli smo trupla zadnjih štirih rudarjev, pogrešanih v nesreči v rudniku, ki jih zdaj spravljamo na površje,« je povedal direktor rudnika Marcin Golebiowski.

V soboto je namreč v premogovniku Zofiowka na globini 900 metrov prišlo do močnega potresa, ki ga je spremljalo uhajanje metana. Od 52 rudarjev, ki so bili v bližini kraja potresa, se jih je le 42 nepoškodovanih vrnilo na površje. Aktivirali so dvanajst reševalnih ekip, ki so poskušale rešiti preostale rudarje, a so bile žal neuspešne.