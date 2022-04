Po besedah obrambnega ministra ZDA je nemška dobava 50 oklepnike s protiletalskim orožjem tipa gepard pomemben korak, ki Ukrajini prinaša nujno potrebne dodatne vojaške zmogljivosti. Pozdravil je odločitev Nemčije in hkrati dejal, da se je Berlin znova izkazal kot velik prijatelj in zaveznik ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V svojem govoru je naznanil, da se bo nova mednarodna kontaktna skupina za podporo ukrajinski vojski v prihodnje sestajala mesečno. »Kontaktna skupina bo sredstvo, s katerim bodo države okrepile prizadevanja, uskladile svojo pomoč in se osredotočile na zmago v današnjem in v prihodnjih bojih Ukrajine,« je še dodal.

Prav tako naj bi si države prizadevale omejiti zmožnost ruskega ogrožanja svojih sosed, ki so že utrpele velike izgube. Pri tem je Austin poudaril, da bodo sankcije in trgovinske omejitve ruskim silam otežile ponovno opremljanje in povrnitev vojaške zmogljivosti do stopnje, ko bi lahko »ustrahovala svoje sosede«, poroča britanski BBC.

Na vprašanje, če ga skrbi, da bo Rusija zagrozila z jedrskim orožjem, ker so zavezniki Ukrajini zagotovili težko orožje, je obrambni minister ZDA odgovoril, da je tovrstna retorika Rusije »zelo nevarna in nekoristna« in dodal, da lahko v jedrski vojni izgubijo vse strani.

Komentiral je tudi nedavne eksplozije v Pridnestrju, separatistični moldavski regiji, ki jo nadzoruje Rusija. Dejal je, da ZDA še vedno preučujejo vzrok eksplozij, ne želijo pa si, da bi se konflikt razširil tudi zunaj Ukrajine.