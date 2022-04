Predsednika sta se kot sovoditelja pobude Brdo-Brioni danes posvetovala tudi o sklicu naslednjega srečanja voditeljev te pobude. Sklenila sta predlagati voditeljem, da bi naslednje srečanje potekalo v Sloveniji.

Tudi zadnje srečanje voditeljev procesa je potekalo v Sloveniji, in sicer ob deseti obletnici pobude maja lani na Brdu pri Kranju.

Voditelji Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije, Kosova in Albanije so takrat v skupni izjavi EU pozvali, naj Zahodni Balkan vidi kot celoto, širitev na to območje pa da je v političnem, varnostnem in gospodarskem interesu unije.

Predsednika Slovenije in Hrvaške sta spregovorila tudi o njunem naslednjem srečanju, ki naj bi potekalo 10. maja v Reki ob 30. obletnici Zveze društev Slovencev na Hrvaškem, in o trilaterali Slovenije, Avstrije in Hrvaške, ki jo bo junija priredila Hrvaška.

Pahor in Milanović se sicer srečujeta dokaj pogosto. Nazadnje sta se oktobra lani udeležila odkritja spomenikov hrvaškega politika in književnika Ljudevita Gaja v Ljubljani in slovenskega pesnika Franceta Prešerna v Zagrebu.