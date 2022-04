Kot so poudarili na Morsu, je nakup osemkolesnih bojnih vozil »bistvenega pomena za vzpostavitev najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske, katere vzpostavitev se odlaga že dalj časa, to je srednje bataljonske bojne skupine«. Gre za bistveno zmogljivost »za nadaljnji razvoj in izboljšanje stanja pripravljenosti Slovenske vojske«, so dodali.

Ministrstvo je ob tem v sporočilu za javnost razkrilo, da je »ponujena in izpogajana« skupna vrednost pogodbe z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) 281,5 milijona evrov, davek na dodano vrednost, ki ga bo ministrstvo za obrambo plačalo Sloveniji pa bo znašal še 61,93 milijona evrov, skupno torej 343.430.000 evrov.

Za to naj bi Slovenija dobila 45 bojnih vozil z nameščeno oborožitveno postajo in opremo ter osnovni logistični paket z dokumentacijo, usposabljanjem, paketom rezervnih delov, osnovnim orodjem in testno opremo. Vozila z nameščeno oborožitveno postajo so enaka litovski različici in ustrezajo specifikaciji Slovenske vojske iz leta 2018, so pojasnili na Morsu.

Vozila z oborožitvijo in opremo bodo stala nekaj manj kot 238,8 milijona evrov brez DDV, »logistični paket« pa nekaj manj kot 23,5 milijona evrov. Skupna cena vsebuje tudi razvojne stroške in stroške projektnega managementa v višini 19,25 milijona evrov.

Vozila naj bi Slovenija dobila do leta 2026. Prva dobava je predvidena v prihodnjem letu, in sicer naj bi Slovenska vojska dobila eno vozilo. Nato devet vozil v letu 2024, glavnino, 22 vozil leta 2025, leta 2026 pa še 13 vozil.

Mors: »Provizij in posrednikov pri poslu ni bilo«

Na Morsu tudi zagotavljajo, da »provizij in posrednikov pri poslu ni bilo«. »Dodatno k temu je bila dogovorjena fiksna eskalacijska klavzula, ne glede na podražitve materialov in energentov. Višanje cen je v pogodbi tako omejeno na največ 2,8 odstotka na leto,« so izpostavili v sporočilu za javnost.

Na Morsu so spomnili, da so se aktivnosti za nakup osemkolesnikov v okviru organizacije OCCAR začele že leta 2017, torej še v času vlade pod vodstvom Mira Cerarja. Tedaj so načrtovali nakup 56 oklepnikov, ponudba za to pa naj bi znašala 207 milijonov evrov. Vlada Marjana Šarca je zatem projekt ustavila, ker se je cena oklepnikov bistveno povečala. Vlada pod vodstvom Janeza Janše pa je nato leta 2021 povpraševanje obnovila.

V opoziciji so nakupu sicer nasprotovali, ker da so vozila predraga, predvsem v stranki Levica pa so ga skušali preprečiti tudi s pobudo za razpis referenduma. A pobudo so lahko vezali le na zakon o ratifikaciji sporazuma z organizacijo OCCAR, ki bo omogočil nakup oklepnikov, ne pa na sam nameravan posel, ker je ta potem v pristojnosti vlade.

V vladni koaliciji in na Morsu so v parlamentarnem postopku zagotavljali, da bo sporazum z OCCAR šele omogočil začetek pogajanj o nakupu oklepnikov in da še ni gotovo, da bo posel tudi izpeljan. V DZ so potem tudi zavrnili referendumsko pobudo Levice, saj da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb. Ustavno sodišče je danes to stališče potrdilo.

Z Morsa so zdaj sporočili, da je sporazum med slovensko vlado in organizacijo OCCAR po »danes objavljeni odločitvi ustavnega sodišča veljaven«.

Z organizacijo OCCAR in državami članicami programa boxer je bila medtem že usklajena pogodba o nabavi in več izvedbenih aktov, odhajajoči minister Tonin pa je že tudi napovedal, da si bo prizadeval za podpis pogodbe že v naslednjih dneh oz.» še v tem mesecu«. V Levici so se danes že odzvali, da aktualna vlada nima več legitimnosti za sprejemanje tako pomembnih razvojnih odločitev, kot so visoke investicije v nakup orožja. Prepričani so, da je treba nesmiselne nakupe orožja zaustaviti.

Ponudnik boxerjev prek organizacije OCCAR je sicer industrijski konzorcij Artec, z njim pa bo brez posrednikov sklenjena tudi pogodba. Organizacija OCCAR pa bo za Slovenijo in druge države članice vodila program ter pomagala pri prevzemih in reševanju morebitnih zapletov, so pojasnili na Morsu.

Poudarili so, da je vrednost ponudbe primerljiva s ponudbo iz leta 2018 »z upoštevano eskalacijo« do decembra 2021. »Ob tem lahko pojasnimo, da je višja cena vozil rezultat dejstva, da je bila pogodba leta 2018 odpovedana zaradi političnih razlogov. Vsako nadaljnje odlašanje bi pomenilo dodaten dvig cene,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Po navedbah Morsa bo cena, ki jo bo Slovenija plačala za vozilo, enaka, kot jo plačujejo druge države, če gre za enako konfiguracijo. Dodali so še, da bodo »vozila primerna za vse terene v Sloveniji, razen za visokogorje, saj gre za kolesno, in ne gosenično vozilo«.

Zavrnili so tudi očitke, ki so prihajali zlasti iz vrst Levice, da »gre za puščavska vozila«. Kot so poudarili, so tovrstni očitki »nestrokovni in laični ter kažejo na nepoznavanje taktike uporabe vozil in Slovenske vojske«. Se pa bodo ta vozila lahko uporabljala v operacijah zveze Nato. Ob tem so na Morsu zagotovili, da bo Slovenija kot »resna članica Nata prispevala srednjo bataljonsko bojno skupino v skupno obrambo«.

Golob poziva Tonina, naj se vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup orožja

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob se je odzval na napoved obrambnega ministra Mateja Tonina o skorajšnjem podpisu pogodbe z OCCAR za nakup osemkolesnikov. Golob kot najverjetnejši mandatar poziva Tonina, da se »glede na to, da se bo v nekaj mesecih oblikovala nova vlada, vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup orožja«.

Tonin je namreč danes napovedal podpis pogodbe za nakup osemkolesnikov »še v tem mesecu«. Vlada pa bo za nameravani nakup 45 osemkolesnikov tipa boxer odštela 343,4 milijona evrov skupaj z DDV, so danes sporočili z obrambnega ministrstva po odločitvi ustavnega sodišča, da prepoved referenduma o sporazumu z organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju OCCAR ni v neskladju z ustavo. Presojo ustavnosti je zahtevala Levica, ki je zahtevala tudi zakonodajni referendum, ker da je načrtovani nakup osemkolesnikov predrag.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je danes dejal, da vlada nima več legitimnosti za sprejemanje odločitev o nakupu orožja. V Levici so prepričani, da je treba nakupe osemkolesnikov ustaviti, ob čemer je Vatovec izrazil upanje, da aktualna vlada nima dovolj podlag, da bi v času do oblikovanja nove vlade prišlo do podpisa pogodbe z organizacijo OCCAR in tudi do njene uresničitve.

V SD pa pričakujejo, da se bo vlada vzdržala vseh odločitev, ki niso nujne, saj »zanje nima legitimnosti«, so sporočili.