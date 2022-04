Kot je Poklukar spomnil v današnji pisni izjavi, je vlada uredbo sprejela v četrtek. »Gre za ustaljen postopek, ko podelimo koncesijo, kot skrajni ukrep, če javna zdravstvena mreža tega ne more zagotoviti. Najprej smo namreč izvajanje ponudili javnim zavodom, pa ni bilo odziva,« je pojasnil.

Naštel je dejavnosti, za katere se bomo po njegovem mnenju vsi strinjali, da so nujne urgentnega reševanja, in sicer čeljustna in zobna ortopedija, parodontologija oralne kirurgije, oftalmologija, dermatovenerologija, kardiologija in vaskularna medicina ter klinična psihologija.

»Ko smo v okviru regijskih obiskov hodili po Sloveniji, so me tudi župani še posebej opozarjali na pomanjkanje zobnih ortopedov. Tukaj moramo nekaj narediti, da našim otrokom zagotovimo ustrezno ustno obravnavo. Še posebej na območju Maribora, jugovzhodne Slovenije in Podravja je pomanjkanje. Tam dajemo dva polna programa. Prav tako dajemo dva polna programa v obalno kraški regiji, na gorenjskem in na savinjskem,« je naštel.

Ob tem je minister dodal, da je sprejeta uredba samo prvi korak, steči pa morajo še vsi formalni postopki razpisa, na katerega se prijavijo interesenti. S sprejetjem uredbe tako ni podeljena še nobena koncesija.

»Končno odločitev bomo na ministrstvu prepustili mojemu nasledniku. Izpeljali bomo vse potrebne formalne postopke, tako da bo s tega vidika zadeva pripravljena,« je napovedal. Verjame, da bo tudi njegov naslednik na prvo mesto postavil pacienta.

Poklukar se je s tem, kot kaže, odzval na izjavo Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides, kjer so ob sprejetju uredbe ocenili, da to potrjuje njihove slutnje, da Slovenija hiti v smeri dokončnega razkroja javnega zdravstva. Razlog ministra za razpis koncesij - »strah, da javne bolnišnice in zdravstveni domovi ne bi mogli prevzeti dodatnega bremena« - je po oceni Fidesa upravičen. A se ob tem Poklukar po njihovem mnenju namesto reševanja izvornih težav tik pred volitvami poslužuje potez, s katerimi še dodatno spodkopava javni zdravstveni sistem.

Sprejetje uredbe pa so danes pozdravili v odboru za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Sloveniji, kjer jo prepoznavajo »kot enega od pravih korakov v smeri skrajševanja čakalnih dob«. Kot so zapisali, se s tem po njihovi oceni postavlja bolnika v središče, saj v Sloveniji glede na potrebe prebivalstva zobozdravnikov ne primanjkuje.

»Problem, ki ga vidimo, je kronično pomanjkanje programov, ki jih opravljajo zobozdravniki za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z uresničitvijo sprejete uredbe bi se pomembno povečala dostopnost do zobozdravstvih storitev ne glede na obliko organiziranosti izvajalca,« so zapisali na spletni strani zbornice.