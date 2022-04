Strokovni sodelavec PZS in inštruktor Gorske reševalne zveze Slovenije Matjaž Šerkezi opozarja na snežne razmere v gorah. »Izberimo pot, ki smo ji kos tako po znanju kot izkušnjah, potrebujemo zimsko opremo, torej cepin, dereze in čelado in znanje uporabe te opreme,« je povedal.

Izpostavil je tudi nevarnost krajših snežišč, ki so ostali od zime. »V večini primerov gre za nekaj metrov zbitega, pomrznjenega snega. Če je to nekje na ravnem, ni težav, te nastanejo, ko je takšno snežišče na strmem pobočju, prek katerega poteka planinska pot. Takšno snežišče lahko prečimo le s primerno opremo in znanjem, sicer je lahko zelo nevarno«, je opozoril. Svetuje, da če pridemo do takšnega predela in nimamo opreme, obrnemo in se na goro povzpnemo drugič.

Nevarna izbira za prečenje snežišč na strmih pobočjih so tudi derezice in planinske palice, saj se ob obremenitvi rade snamejo ali ne primejo dovolj. Na celotnem območju držav alpskega loka so vzrok za številne nesreče, saj dajejo lažen občutek varnosti. Izkušnje in primerno opremo prav tako zahteva obisk zavarovanih plezalnih poti oz. ferat. Šerkezi planincem svetuje, da pred odhodom v hribe načrtujejo pot, nekomu nujno povejo, kam se odpravljajo in izlet prilagodijo izkušnjam ter fizičnim sposobnostim.

Planinske koče v hribovitem in gričevnatem svetu so odprte, medtem ko visokogorske ostajajo zaprte do poletne planinske sezone. Ker so nekatere nižje ležeče koče odprte zgolj ob koncu tedna, pred obiskom velja preveriti odprtost koč na spletni strani Planinske zveze Slovenije ali neposredno pri oskrbnikih.

Letošnja sprememba so tudi nekoliko višje najvišje priporočene cene prenočitev in osnovne oskrbe v planinskih kočah.» Vzrok je v močnem povečanju cen surovin, materialov in storitev v zadnjem času, kar posledično predstavlja višje stroške oskrbovanja planinskih koč«, je pojasnil strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar.