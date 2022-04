Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je poklicalo švedskega veleposlanika v Rusiji in "ostro protestiralo" proti izgonu ruskih diplomatov in švedski vojaški podpori režimu v Kijevu. Prav tako je Švedsko obtožilo, da prikriva zločine ukrajinskih nacionalistov nad civilnim prebivalstvom Donbasa, kar se nanaša na dele regije na vzhodu Ukrajine, ki jih nadzorujejo proruski separatisti.

Švedska zunanja ministrica Ann Linde je ukrep Rusije ocenila kot "obžalovanja vreden" in dodala, da so bili skupaj izgnani štirje švedski diplomati, trije z veleposlaništva v Moskvi in še eden s švedskega konzulata v Sankt Peterburgu.

Ministrica je v pisnem odgovoru za AFP poudarila, da je Švedska izgnala ruske diplomate, ker so izvajali operacije, ki so kršile Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih, švedski diplomati v Rusiji pa so izvajali zgolj tradicionalne diplomatske dejavnosti. Dodala je še, da se bo Švedska na neupravičene in nesorazmerne ukrepe Rusije ustrezno odzvala.