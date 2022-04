Sestanek predsednika republike Boruta Pahorja in bodočega mandatarja Roberta Goloba ni bil dolg, pred javnost sta stopila po dobre pol ure dolgem pogovoru. Pahor je v oceni srečanja poudaril, da ga je Golob obvestil, da bo dobil v kratkem zahtevano število poslanskih podpisov pod kandidaturo za mandatarja in da zato ne bo treba izkoristiti enomesečnega obdobja za iskanje dogovora med potencialnimi koalicijskimi partnerji. »Če dobim podpise poslancev, mi to omogoča, da še isti dan pošljem predlog v državni zbor,« je dejal Pahor.

Predsednik je pojasnil, da bo najverjetneje že prihodnji teden prejel poročilo Državne volilne komisije o rezultatih volitev. Takoj zatem namerava sklicati konstitutivno sejo državnega zbora, ki bi lahko potekala okoli 13. maja. Ko bo državni zbor izvolil predsednika državnega zbora in bodo oblikovane poslanske skupine, se bo z njimi posvetoval o kandidatu za mandatarja, pogovore pa bi lahko izpeljal okoli 23. maja.

Ker je realno pričakovati, da bo mandatar imenovan v prvem tednu junija, je Pahor podal še svojo oceno volilnega razpleta. »Robert Golob je šesti predsednik vlade, s katerim bom sodeloval. Ponosen sem, da smo vsakič uspeli opraviti miren in gladek prenos oblasti. Pomembno je, da ljudje zaupajo v sistem demokracije in menjave, kajti to je pomembno spričevalo demokratičnosti države. Robertu Golobu čestitam za zmago, želim mu hitro in uspešno oblikovanje vlade. Naj jo vodi uspešno, čeprav bo včasih težko, naj mu bo tudi v veselje. Naj izpolni visoka pričakovanja ljudi in tudi tistih, ki ga niso volili,« je dejal Pahor.

Golob napovedal nov družbeni dogovor

Golob je predsednikovim čestitkam dodal, da ponižno sprejema odgovornost, ki so jo v Gibanju dobili na volitvah. »Prepričan pa sem, da bomo pričakovanja ljudi počasi začeli izpolnjevati in da bomo po dveh mandatih naredili več, kot smo obljubljali. Več kot prepričan sem, da smo kot družba in država v enkratni priložnosti, da moramo izpeljati notranje prestrukturiranje Slovenije, večine njenih družbenih podsistemov in gospodarstva. Množična udeležba na volitvah in jasna podpora so dokaz, da se vsi zavedamo prelomnosti trenutka, ko bomo civilna družba in ostale politične stranke sooblikovale nov družbeni dogovor za novo podobo Slovenije za prihodnje desetletje,« je dejal Golob. Nato je pojasnil, da si želi čim prej oblikovati vlado in da ima po pogovoru s predsednico SD Tanjo Fajon dovolj trdna zagotovila, da bo mogoče imenovati operativno vlado do polovice junija. »Če nam bo to uspelo, potem bomo lahko še pred počitnicami naslovili najbolj akutne probleme,« je dejal Golob. Bodoči mandatar je o pogovoru s Tanjo Fajon ocenil, da imata stranki dovolj stičnih točk, zato bi lahko uresničili zastavljeno časovnico o oblikovanju vlade. »Ocenjujeva, da med nami ni večjih razhajanj, zaradi katerih ne bi mogli izpolniti zastavljenih rokov. Čutiti je bilo, da je med nami dober strankarski in osebni odnos. Prvi pogovori o oblikovanju koalicije bodo stekli prihodnji teden,« je dejal Golob. Slednji računa, da bo pri oblikovanju koalicije sodelovala tudi Levica. V Gibanju bodo pustili odprta vrata tudi ostalim strankam koalicije KUL, a bo to mogoče šele zatem, ko bo oblikovana koalicija treh strank, je poudaril Golob. Če bo ostalo še kaj prostora, bodo imeli prednost strokovni kadri, manj politični, odprti pa so tudi za kandidate civilne družbe. Golob o imenih kandidatov ni želel govoriti, ker da imata tak dogovor s Tanjo Fajon, poleg tega pa si bodo obdobje čez praznike vzeli za razmislek, o morebitni reorganizaciji ministrstev in morebitno spremembo zakona o vladi. »Prihodnji teden se bodo začela prava koalicijska pogajanja, čez praznike bodo sestavili načrt, kako bomo organizirali vlado,« je dejal Golob.