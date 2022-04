Predsednica SD Tanja Fajon je po srečanju dejala, da je bil pogovor »krasen« in da so na dobri poti. SD je na volitvah dobila 6,68-odstotno podporo, kar je stranki prineslo sedem poslanskih mandatov.

Gibanju Svoboda Roberta Goloba pa je uspela prepričljiva zmaga, s 34,53-odstotno podporo so osvojili 41 poslanskih mandatov.

Koalicijska pogajanja se bodo sicer uradno začela naslednji teden, ko se bo Golob pogovarjal tudi z Levico, ki je na volitvah dobila 4,39 odstotka podpore in pet poslanskih mandatov. Zaradi rezultata stranke je koordinator Levice Luka Mesec in z njim celoten izvršni odbor Levice svetu stranke ponudil odstop. Svet stranke naj bi se po neuradnih informacijah sestal še v tem tednu.

Pikalo zaradi slabega volilnega rezultata SD odstopil kot njen podpredsednik

Jernej Pikalo je zaradi po njegovi oceni slabega volilnega rezultata SD odstopil kot podpredsednik stranke. Za STA je dejal, da želi, da se v stranki odpre razprava, kaj je šlo narobe in kako naprej. Na vprašanje, ali bi morala odstopiti tudi predsednica SD Tanja Fajon, ni želel odgovoriti. Fajonova njegov odstop spoštuje.

Pikalo je za STA pojasnil, da sicer ni bil kandidat na državnozborskih volitvah, zato s tem volilnim rezultatom nima nič«. Vendar pa se mu zdi ideja socialne demokracije najboljša za ljudi in si zato zasluži več podpore, kot jo je dobila na volitvah.

Interpretacije, da je stranka s 6,68-odstotno podporo in sedmimi poslanskimi mandati zabeležila dober rezultat, se mu ne zdijo na mestu, z odstopom pa želi spodbuditi debato v stranki, kako naprej in kaj je šlo narobe. Sam pravi, da ima svoj spisek razlogov za tak rezultat. »Imam visoke standarde politične kulture«, je kot razlog za odstop še navedel Pikalo in dejal, da je »treba ohraniti pokončno držo«.

O tem sta dopoldne govorila s predsednico stranke Tanje Fajon, ki jo je o svojem odstopu tudi obvestil. Na vprašanje, ali bi morala odstopiti tudi Fajonova, je dejal: »Kaj bodo naredili drugi, je njihova stvar.« Dodal pa je, da ima vsak svoje standarde, kaj je pomembno in kdaj je treba odstopiti ter pozabiti nase.

Pikalo, ki je svojo odločitev javnosti sporočil prek družbenega omrežja Twitter, sicer ostaja član stranke SD.

Predsednica stranke Tanja Fajon je v odzivu navedla, da spoštuje odstop Pikala in ga vidi predvsem v luči, da se v stranki iskreno pogovorijo, kako in s katero ekipo bodo stranko peljali naprej. »Sama bom naredila vse, da bo ta postopek odprt za vse v stranki do kongresa, ki bo v roku šestih mesecev,« je še zapisala.