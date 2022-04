Hina piše, da bo najverjetnejši novi slovenski premier Robert Golob vztrajal pri uresničitvi arbitražne razsodbe, napovedal je tudi, da bo vodil drugačno zunanjo politiko kot Janša. »Na podlagi ene izjave v povolilni noči je težko reči, kakšna bo ta politika,« je dejal hrvaški premier.

Plenković je pred volitvami v Sloveniji izrazil podporo premierju Janši, s katerim sta člana iste evropske politične družine, Evropske ljudske stranke. V ponedeljek je ponovil, da bi isto storil še enkrat ter poudaril, da je Janša njegov prijatelj, odnosi med državama pa so se zelo izboljšali in sprostili.

Spomnil je, da je Slovenija podprla vstop Hrvaške v schengen ter območje evra in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). »Ne bi bilo dobro, če bi sprememba politične konfiguracije v Sloveniji privedla do spremembe političnih stališč,« je dejal.

Plenković je obenem v ponedeljek kritiziral predsednika največje hrvaške opozicijske stranke, socialdemokratov (SDP) Peđo Grbina, češ da je »grobo kritiziral in celo žalil« Janšo. Grbin je namreč v nedeljo dejal, da je »skorumpirana avtokratska politika Janeza Janše« doživela polom kljub podpori hrvaškega premierja.