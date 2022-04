V sedanji zasedbi so Nina Bauman, Andrej Pompe, Samo Pirc, Vlado Pirc, Damjan Mulej in Vanja Vogrinčič. V preteklosti se je pri Pandi zvrstilo kar nekaj znanih glasbenih imen – Mark Čuček, Brane Vidan, Suzana Jeklič, Dušan Zupančič, Tomo Tomšič, Suzana Werbole, Katja Obleščak, Saša Danilov in Sara Petrovčič.

Kot pravi Andrej Pompe, je skupina od nekdaj ustvarjala glasbo, ki je odraz njihovega doživljanja življenja in sveta ter se ni in se ne bo spogledovala s trenutnimi trendi in tako skušala biti všečna na vsak način. »Panda je svoje delo posvetila kakovosti in lastnemu glasbenemu izrazu,« nadaljuje Pompe. »Določene skladbe so jo vseeno naredile popularno in jo približale množicam. Med njimi je tudi skladba Sive ceste, s katero se je skupina zasidrala v srca poslušalcev. V svojem delovanju se je pri Pandi zvrstilo šest pevk. V aktualni zasedbi je to Nina Bauman, skladbo Sive ceste pa je zapela Suzana Werbole. S skladbo Sive ceste je povezana tudi anekdota in festivala Melodije morja in sonca. Panda se je udeleževala festivalov le zato, ker se je želela občinstvu predstaviti tudi po tej poti. In nič več.« Tako so se člani Pande po tem festivalskem nastopu porazgubili in izginili iz zakulisja in, glej ga, zlomka, napovedovalec je oznanil, da je zmagovalka skupina Panda. Trajalo je kar nekaj dolgih minut, da je organizator našel vse člane in jih pripeljal na zmagovalni oder. Tako je to pri Pandi, uživa v glasbi in to je to.

57. mesto:

Sive ceste

Izvajalec:

Panda

Glasba:

Samo Pirc

Besedilo:

Igor Povše

Leto:

1999