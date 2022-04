V sežanski bolnišnici je ostala dolgih pet mesecev. »Ob prihodu nisem zmogla dvigniti niti glave, ob odhodu pa sem se ponosno in hvaležno vozila z invalidskim vozičkom po hodniku,« predstavi pomen takšne oskrbe. Ko se je naposled končno vračala čez Rebernice domov, so ji tekle solze sreče in hvaležnosti, da je prišla do te točke. »Čakajo me še kontrolni pregledi v Izoli in rehabilitacija v Soči v Ljubljani. Karitas je še vedno moja vizija, se pa zavedam, kje so moje zmožnosti. Brez podpore družine in gospe, ki mi pomaga pri nujnih opravilih, bi bilo težko, vendar upam, da bo vsak dan bolje. Računalnik in voziček sta moja prijatelja, zdravnica v Soči mi je namignila, naj mislim na hišno dvigalo. Ko o tem razmišljam, vem, da presega moje finančne zmožnosti, še bolj kot to pa se ob spominu na vse prestane bolečine vprašam, ali se splača. Zdravstvu in državi pa priporočam, naj še več skrbi namenita prav rehabilitaciji, ker bosta s tem pomagala državljanom, na koncu pa tudi naši zdravstveni blagajni. Kot sodelavka Karitas vem, da je na svetu še veliko trpljenja, zato si rečem –​ korajžno naprej!«

Marsikateri starostnik bi podobno kot naša sogovornica Jožica Ličen potreboval nekoliko podpore, da bi se lažje in samostojneje iz bolnišnice vrnil v domače okolje. Včasih svojci niti nimajo možnosti bolnika sprejeti in negovati doma, mesto v domu pa ni samoumevno.

Akutno pomanjkanje negovalnih oddelkov je zlasti očitno v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer – če verjamete ali ne – trenutno negovalna bolnišnica na Vrazovem trgu sploh ne deluje, saj jo obnavljajo. Kdaj bo obnova končana, z gotovostjo ne morejo potrditi, a verjetno bo trajalo kar nekaj mesecev. V tem času imajo bolniki, ki potrebujejo tovrstno oskrbo, le eno možnost – da jih sprejmejo v negovalno bolnišnico v Sežano, na štajerskem koncu pa imajo nekaj možnosti v bolnišnici Ptuj. Vendar je vrsta čakajočih dolga, stiske pa hude. Tako je na primer na travmatologiji z zlomljenim vretencem ležala devetdesetletna gospa, ki ji niso mogli zagotoviti ne doma za starejše ne negovalne bolnišnice. Odpust domov pa je bil zaradi družinske situacije nemogoč. Domovi za starejše so namreč nabito polni, v Ljubljani in okolici praktično ni mogoče dobiti prostega mesta. Še zlasti ne, če je to potrebno čez noč. Čakalne dobe so dolge in tudi tisti, ki bi domsko oskrbo nujno in nemudoma potrebovali, je ne dobijo.

