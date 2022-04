Po britanskih navedbah, ki jih povzema BBC, naj bi srditi boji potekali tudi južno od mesta Izjum, saj ruske sile skušajo s severa in vzhoda napredovati proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk.

Dodajajo, da se ukrajinske sile pripravljajo tudi na obrambo Zaporožije pred morebitnim ruskim napadom z juga. Od tam danes lokalne oblasti poročajo o ruskih raketnih napadih.

Nemčija bo v Ukrajino poslala geparde

Nemčija bo neposredno v Ukrajino poslala oklepnike s protiletalskim orožjem tipa gepard. Uradno naj bi v Berlinu, ki je bil deležen kritik zaradi obotavljanja pri pošiljanju težkega orožja v Ukrajino, odločitev objavili še danes.

Podjetje Krauss-Maffei Wegmann naj bi po poročanju dpa dobilo dovoljenje za napotitev oklepnikov v Ukrajino. Sestavili jih bodo iz delov in tankov, ki so v lasti nemške vojske, pri čemer so možne tudi modifikacije.

Po poročanju dpa ima podjetje na voljo več deset tankov, podrobnosti pa naj bi sporočili kasneje danes, ko bo Nemčija v ameriškem oporišču Ramstein gostila pogovore o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine, ki se brani pred rusko ofenzivo.

Na srečanju se bodo sešli obrambni ministri in visoki generali več kot 20 držav, na njem naj bi po navedbah ZDA preučili, kako lahko partnerice Ukrajine prispevajo k okrepitvi vojaške moči države po koncu vojne.