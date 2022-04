»Rusija izgublja zadnje upe, da bi preplašila svet in preprečila podporo Ukrajini. Zato grozi z nevarnostjo tretje svetovne vojne, kar pomeni samo, da se Rusija zaveda, da v Ukrajini izgublja,« je na Twitterju zapisal Kuleba. Svet je še pozval, naj še dodatno okrepi podporo Ukrajini za »zavarovanje varnosti Evrope in sveta«.

Lavrov je v ponedeljkovem intervjuju na ruski državni televiziji opozoril, naj svet ne podcenjuje nevarnosti jedrskega spopada. Obtožil je zvezo Nato pod vodstvom ZDA, da z dobavo orožja Kijevu »priliva olje na ogenj«. Zagotovil je, da si Rusija za vsako ceno prizadeva preprečiti jedrsko vojno, vendar pa bo orožje, ki ga dobavljajo zahodne države, obravnavala kot legitimno vojaško tarčo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V pogovoru je Lavrov kritiziral tudi pristop Kijeva k pogovorom in dodal, da ima dobra volja svoje meje, vendar mora biti vzajemna. Z ukrajinsko oblastjo se po njegovih besedah še pogajajo, a je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da k pogajanjem ni pristopil iskreno.

Lavrov in Kuleba sta se oglasila tik pred začetkom obiska generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa v Moskvi. Guterres bo v četrtek obiskal tudi Ukrajino in se na delovnem sestanku sestal s Kulebo in Zelenskim.

Ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine se nadaljuje

Ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine se nadaljuje, ruske sile skušajo po navedbah britanskih obveščevalcev obkoliti ukrajinske položaje na vzhodu države. V ruske roke naj bi po britanskih navedbah padlo mesto Kremina z 18.000 prebivalci, ki leži v pokrajini Lugansk.

Po britanskih navedbah, ki jih povzema BBC, naj bi srditi boji potekali tudi južno od mesta Izjum, saj ruske sile skušajo s severa in vzhoda napredovati proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk.

Dodajajo, da se ukrajinske sile pripravljajo tudi na obrambo Zaporožije pred morebitnim ruskim napadom z juga. Od tam danes lokalne oblasti poročajo o ruskih raketnih napadih.

Nemčija bo v Ukrajino poslala geparde

Nemčija bo neposredno v Ukrajino poslala oklepnike s protiletalskim orožjem tipa gepard. Uradno naj bi v Berlinu, ki je bil deležen kritik zaradi obotavljanja pri pošiljanju težkega orožja v Ukrajino, odločitev objavili še danes.

Podjetje Krauss-Maffei Wegmann naj bi po poročanju dpa dobilo dovoljenje za napotitev oklepnikov v Ukrajino. Sestavili jih bodo iz delov in tankov, ki so v lasti nemške vojske, pri čemer so možne tudi modifikacije.

Po poročanju dpa ima podjetje na voljo več deset tankov, podrobnosti pa naj bi sporočili kasneje danes, ko bo Nemčija v ameriškem oporišču Ramstein gostila pogovore o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine, ki se brani pred rusko ofenzivo.

Na srečanju se bodo sešli obrambni ministri in visoki generali več kot 20 držav, na njem naj bi po navedbah ZDA preučili, kako lahko partnerice Ukrajine prispevajo k okrepitvi vojaške moči države po koncu vojne.