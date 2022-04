Naši deželi 70.000, Gibanju Svoboda 700.000 evrov

Stranke, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, so upravičene do financiranja iz proračuna. Prejemki so odvisni od rezultata: stranka Naša dežela bo letno prejela več kot 70.000, Gibanje Svoboda pa več kot 700.000 evrov.