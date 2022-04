Kratek obisk ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna in obrambnega ministra Lloyda Austina pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem v Kijevu ni bil zgolj izraz solidarnosti z Ukrajino ter poklon uporu ukrajinskih sil. Obisk obeh ministrov, najvišji obisk ameriških predstavnikov v ukrajinski prestolnici po začetku vojne, je Ukrajini prinesel tudi zagotovila o nadaljnji finančni pomoči za oboroževanje ukrajinskih sil. Dodatnih 713 milijonov dolarjev obrambne pomoči bodo ZDA namenile Ukrajini in petnajstim državam članicam Nata, ki so v preteklem obdobju Ukrajini dostavljale nujno potrebno orožje. Zgolj Ukrajina bo prejela dodatnih 322 milijonov dolarjev, s čimer bo obrambna pomoč ZDA tamkajšnjim oblastem dosegla že 3,7 milijarde dolarjev. Denar naj bi šel za moderne obrambne sisteme, med drugim tudi sisteme zračne obrambe.

Rusija od ZDA zahteva zaustavitev orožarskih dobav

Kot je dejal Austin, si ZDA želijo, da bi na ukrajinskem bojišču Rusijo tako oslabili, da ne bi bila več bila zmožna ponoviti invazije, kot se je zgodila v Ukrajini. Po oceni ameriškega obrambnega ministra bi Ukrajina z ustreznim orožjem lahko v vojni tudi zmagala. Zunanji minister Blinken je pozneje dodal, da je glede na zastavljene vojaške cilje Rusiji že spodletelo, medtem ko Ukrajini uspeva.

Dodatna ameriška zagotovila za dobavo orožja so v Rusiji pričakovano naletela na oster odziv. »To, kar počnejo Američani, je prilivanje olja na ogenj,« je povedal ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov. Kot je še dejal, je cilj dobav orožja oslabiti Rusijo, vendar pa z dodatnim orožjem hkrati prihaja do zaostrovanja konflikta v Ukrajini, kar spodkopava prizadevanja za dosego mirovnega dogovora. V posebni noti je Moskva od Washingtona že zahtevala, naj preneha s prakso dobav orožja Ukrajini.

Raketiranje železnic za pretrganje dobavnih poti

V Donbasu se medtem boji nadaljujejo, ruske sile pa so včeraj raketirale tudi več železniških postaj in infrastrukturnih objektov v osrednjem in zahodnem delu države. Po oceni ukrajinskega vojaškega poveljstva so napadi usmerjeni predvsem v uničevanje dobavnih poti orožja iz partnerskih držav. Da je ukrajinska ocena pravilna, so potrdili na ruskem obrambnem ministrstvu.

Kijev in Moskva se še vedno nista dogovorila o evakuaciji civilistov iz obleganega železarskega kompleksa Azovstal v Mariupolju. Čeprav je Rusija napovedala prekinitev spopadov za potrebe umika civilistov, ki morajo svojo namero nakazati z belo zastavo, pa bi si Ukrajina želela, da preko Združenih narodov poprej dobi pisna varnostna zagotovila Moskve o varnosti evakuiranih civilistov.

Pogajanja o prekinitvi spopadov in morebitni sklenitvi mirovnega sporazuma so že nekaj časa v slepi ulici. Namestnik ruskega veleposlanika pri Združenih narodih Dmitrij Poljanski je ocenil, da prekinitev spopadov ta čas sploh ni smiselna, saj bi jo ukrajinska stran utegnila izkoristiti za provokacije. Zato se zdi manj verjetno, da bi generalnemu sekretarju Združenih narodov Antoniu Guterresu, ki se danes mudi pri Vladimirju Putinu, v četrtek pa ga pričakujejo v Kijevu, uspelo doseči dogovor o prekinitvi spopadov za dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo civilistov z območja bojev.

Finska in Švedska pa bosta sodeč po poročanju švedskih in finskih medijev že konec maja vložili skupno prošnjo za članstvo v severnoatlantskem zavezništvu. Politični vrh obeh držav naj bi odločitev sporočil sredi maja.