Kardinalna sprememba

Parlamentarne volitve v Sloveniji so učbeniški primer, zakaj si avtokrati skušajo podrediti medije, ukrotiti civilno družbo, osvojiti kapital in ljudstvo spreti s politiko delitev. Demokratične volitve v pogojih svobodne volje ljudstva, ki ima v sebi zakoreninjenega uporniško-svobodnjaškega duha, so za avtokrate preprosto prenevarno okolje – ker lahko na njih izgubijo. To se je zgodilo stranki SDS. Ljudje so se enostavno uprli vsemu, kar je počel Janez Janša.