Na Mali gori osamljena Janša in Kovšca

Državna proslava ob dnevu upora bo danes – že drugo leto zapored – na Mali gori, kjer so se 13. maja 1941 z Italijani spopadli tigrovci. Ta spopad je bil sicer pomemben zgodovinski dogodek, ki pa ga premier Janša zlorablja za zmanjševanje pomena OF in NOB. Predsednikov Pahorja in Zorčiča na proslavi ne bo.