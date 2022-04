V nogometni ligi prvakov bodo danes in jutri odigrali prvi tekmi osmine finala. Glede na ugled klubov in zgodovino uspehov je bolj spektakularen današnji obračun med Manchester Cityjem in Realom Madrid. Manchester City ima na papirju boljšo ekipo in je v sijajni strelski formi, saj je v soboto premagal Watford s 5:1. Kar štiri gole je dosegel Brazilec Gabriel Jesus, ki je bil leta 2020 med najbolj zaslužnimi za izločitev Reala v ligi prvakov. »Real, kakršen je bil letos na Santiago Bernabeuu ob velikih vrnitvah proti PSG in Chelseaju, je nemogoče ustaviti. Vsi igralci imajo izjemne izkušnje z izločilnimi boji lige prvakov. A mi verjamemo vase,« je v pogovoru za španski športni dnevnik Marca dejal Gabriel Jesus in poudaril, da se odlično razume z vsemi brazilskimi rojaki, ki igrajo za madridski Real.

Manchester City v polfinalu tretjič, Real Madrid 31.

Manchester City bo tretjič zaigral v polfinalu lige prvakov (Real že 31. v vseh evropskih tekmovanjih), kar trener Pep Guardiola ocenjuje kot neverjeten dosežek. »Če bomo igrali tako, kot smo v drugem polčasu povratne tekme proti Atleticu Madrid, potem proti Realu nimamo nobenih možnosti. Če bomo igrali tako kot na prvi tekmi in v posameznih delih prvega polčasa povratne tekme, smo lahko konkurenčni. A prišli bodo tudi trenutki, ko bomo trpeli,« napoveduje trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

Real Madrid je prišel v Manchester spočit in razbremenjen glede španskega prvenstva. Sredi minulega tedna je v gosteh premagal Osasuno s 3:1, čeprav je Benzema v razmiku šestih minut zastreljal dve enajstmetrovki. Barcelona je s porazom doma z Rayom Vallecanom (0:1) osrečila Real, ki ima tako pet krogov pred koncem prvenstva pred Katalonci in Sevillo 15 točk prednosti. Za teoretično potrditev naslova potrebuje le še točko, zato se lahko povsem posveti ligi prvakov. Navijači Reala upajo na novo sijajno predstavo ključnih mož Karima Benzemaja (12 golov), čarovnika Luka Modrića in vratarja Thibauta Courtpoisa (v izločilnih bojih ima največ obramb – 19). Trener Carlo Ancelotti upa, da bosta po težavah z mišicami nared Casemiro in David Alaba, ki pravi: »V zadnjem času z Guardiolo nisva bila v stiku, vendar bo lepo spet videti Pepa. V Bayernu sva se imela čudovito. Tokrat bom naredil vse, da ga frustriram.« »Camavinga, Rodrygo in Valverde so igralci, ki lahko s klopi prinesejo svežino in energijo, ki jo potrebuje ekipa,« taktiko razkriva trener Reala Carlo Ancelotti.

Liverpool v boju za lovorike na treh frontah

Liverpool se bori za lovorike na treh frontah. V angleškem prvenstvu za vodilnim Manchestrom Cityjem zaostaja za točko, v pokalu FA se je uvrstil v finale, v ligi prvakov je v polfinalu. Liverpool ima lepo popotnico, saj je v letošnjem letu na 26 tekmah doživel poraz le na eni tekmi (0:1 Inter Milano), ki pa ni bil usoden, saj je napredoval v osmino finala lige prvakov zaradi zmage z 2:0 na prvi tekmi. Ekipa je v dobri formi, saj je v nedeljo v mestnem derbiju premagala Everton z 2:0. Čeprav je imela popolno premoč v posesti žoge (83:17), je odpor mestnega tekmeca, ki se krčevito bori za obstanek, strla šele v zadnje pol ure. Villarreal je izločil velikana Juventus in Bayern, a večina navijačev Liverpoola ne dvomi o uvrstitvi v tretji finale v zadnjih petih sezonah. »Nikoli ni samoumevno, da bo lahko. To je polfinale lige prvakov, in če ne bi bilo težko, bi bilo nekaj hudo narobe,« pravi trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Villarreal je v španskem prvenstvu šele sedmi in igra vrhunsko, ko je treba onemogočiti tekmeca. »Za velike dosežke je treba premagovati favorite. Zmaga proti Juventusu nam je dela veliko samozavesti. Skušali si bomo priigrati svoje priložnosti. Pričakujem odličen polfinale, v katerem bomo uživali,« napoveduje trener Villarreala Unai Emery.