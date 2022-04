Obeta se spektakularen konec državnega prvenstva v nogometu. Štiri kroge pred koncem ima Maribor točko prednosti pred Koprom in prav vodilna kluba se bosta v soboto zvečer v Ljudskem vrtu pomerila v neposrednem dvoboju za prvaka. Mariborčani so bili na gostovanju v Sežani precej boljši od Tabora kot kaže končni izid 2:1, Koprčani so na derbiju 32. kroga v taktičnem dvoboju premagali Olimpijo z 1:0. Če je Koper v večjem delu sezone navduševal z gledljivo in učinkoviti igro, se je v nedeljo prilagodil razmeram. Trener Zoran Zeljković je bil pragmatičen kot Diego Simeone ob najboljših obrambnih izvedbah Atletica Madrid.

Napadalca Colley in Parris tudi v vlogi branilcev

Koprčani so Ljubljančanom prepustili posest žoge, a z disciplinirano in organizirani igro hermetično zaprli vse poti do svojega gola. V zvezni vrsti je odlično tekmo odigral Andrej Kotnik, ki je tako nadomestil poškodovanega Luka Vešnerja Tičiča Klasična napadalca Lamin Colley (ljubljanski centralni branilec Goran Milović je z njim dobil vse dvoboje v zraku) in Kaheem Parris sta bila aduta za protinapade, a veliko sta se žrtvovala za dobrobit ekipe, da sta po potrebi igrala tudi v vlogi branilcev. Obenem so kot plenici vseskozi potrpežljivo čakali na svojo priložnost, ki so jo z realizirano enajstmetrovko tudi vnovčili za tri velike točke in prvo zmago nad Olimpijo na Bonifiki po decembru 2014.

»Po pričakovanju ni bilo veliko golov. Odločilno je bilo, da je vsa ekipa garala v obrambi. Zavedamo, da nismo naredili še ničesar. V nadaljevanju bomo na vsaki tekmi šli na zmago in nato bomo videli, kam nas bo to pripeljalo,« je bil jasen trener Kopra Zoran Zeljković, ki slovi kot izredno pedanten in študiozen trener. Ekipa se je v nedeljo veselila, v ponedeljek pa je že začela razmišljati o Mariboru. »To bo zelo pomembna tekma, a menim, da še ne bo odločila prvenstva,« je dodal Zeljković, ki ga do konca sezone čaka ligaške tekme z Mariborom (v gosteh), Taborom (doma), Radomljami (doma) in Bravom (v gosteh), vmes pa 11. maja v Celju še finale pokala z Bravom.

Maribor ima vse v svojih rokah, da osvoji pri naslov prvaka po leta 2019 in 16. v zgodovini kluba. »Z zmago v Sežani smo korak bližje naslovu, a ne smemo biti evforični. Bila je zelo pomembna, a do konca so še štiri tekme in vsaka omogoča priložnost za tri točke. Najbolj pomembno je, da smo na pravi poti in ne glede na dogodke med tekmo vseskozi vemo, kaj moramo delati,« je jasen trener Maribora Radovan Karanović. Velik adut so izkušnje igralcev z odločilnimi tekmami, med katerimi prednjačita asa s klopi Rok Kronaveter in Marcos Tavares. Obenem ima s šampionskimi bitkami neizkušeni trener Karanović v strokovnem štabu za pomočnike ljudi, ki so kot igralci (Filipović, Mertelj, Pirih...) dosegali velike zmage z Mariborom na domači in mednarodni sceni. Ne smemo pozabiti tudi na navijaško armado, ki jo ima Maribor precej večjo kot Koper, kjer se gledalci zelo počasi in sramežljivo vračajo na tribune Bonifike. Maribor bo do konca igrala s Koprom (doma), Bravom (v gosteh), Aluminijem (doma) in Muro (v gosteh).

Olimpija in Mura bosta navijala za Koper

Olimpija in Mura, med katerim sta dve točki razlike, bijta dvoboj za tretje mesto, ki vodi v Evropo. Če bo Koper pokalni prvak, bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo igral tudi četrtouvrščeni, kar pomeni, da bodo Ljubljančani in Sobočani na finalu navijali za Primorce. »Razlog za poraz proti Kopru je, da svojih priložnosti nismo izkoristili. Koper je ekipa, ki točno ve, kaj hoče, odlično se je branila in vzela tri točke. Naša predstava je bila dobra, vendar še vedno ne takšna, kot želimo, saj smo bili premalo kakovostni v zaključku napadov,« je povedal trener Olimpije Robert Prosinečki, ki ga v nedeljo čaka zahteven mestni derbi z Bravom.

V sredini lestvice so mirni Bravo, Domžale in Celje. Na dnu so Radomlje blizu obstanku v ligi, Taboru se obetajo dodatne kvalifikacije z drugouvrščenim klubom druge lige (Triglav), Aluminij pa je zasluženo na poti med drugoligaše.