Demokracija je spet na nogah

H Golobovi zmagi so pripomogli Rusi, Putin, je v nedeljo ugotavljala Janševa televizija in s tem postregla še zadnji, kronski dokaz, zakaj bi bilo ta dan treba, če ne bi bilo druge izbire, voliti tudi zeljno glavo, da se le rešimo te SDS/NSi-jevske ponižujoče neinteligence. Golobova zmaga je natanko to, kar je lucidno samokritično po izvolitvi to isto nedeljo priznal francoski predsednik Emmanuel Macron: »Vem, da veliko glasov, ki sem jih dobil, ni bilo glasov zame, ampak so bili glasovi za to, da bi skrajni desnici preprečili demontažo demokracije. In vi, državljani, ste opravili to izjemno nalogo.«