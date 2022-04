Sodba je izzvala burne obsodbe med množičnim občinstvom, med katerim so bili tudi zahodni diplomati, ki so vseskozi poudarjali pomen človekovih pravic in neodvisnosti sodstva.

Članica organizacije Human Rights Watch Emma Sinclair-Webb je sodbo označila za najslabši možni izid, generalni direktor Amnesty International za Evropo Nils Muiznieks pa je dejal, da smo danes bili priča parodiji pravosodja spektakularnih razsežnosti.

Na sodbo se je odzvala tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je že podala zahtevo za takojšnjo izpustitev Kavale in dodala, da je podobno zahtevo podalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Svet Evrope pa je sprožil disciplinski postopek, na podlagi katerega bi lahko Turčiji začasno ukinili članstvo v glavnem organu za človekove pravice na celini.

Kavala je sodišču prek video povezave iz strogo varovanega zapora v bližini Istanbula povedal, da celoten postopek vidi kot »sodni atentat«. »To so teorije zarote, ki so nastale na politični in ideološki podlagi,« je še dodal. Trije sodniki so za izrek sodbe v enem najbolj odmevnih sodnih procesov v Turčiji potrebovali manj kot eno uro, Kavalovi odvetniki pa so nemudoma po razsodbi obljubili, da se bodo pritožili.

Kavala je bil sprva leta obtožen financiranja vala protestov leta 2013, ki so po mnenju nekaterih analitikov pomenili začetek avtoritarne vladavine predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ta obtožnica se ni obdržala. Sodišče ga je nato februarja 2020 izpustilo na prostost, a ga je policija nemudoma aretirala, še preden se je lahko vrnil domov.

Tedaj je bil obtožen vpletenosti v neuspeli, toda krvavi poskus državnega udara leta 2016, ki je sprožil večletno zatiranje, v katerem je bilo več deset tisoč ljudi zaprtih ali pa jim je bila odvzeta služba v vladi in drugih državnih organih. Konec leta 2021 je izbruhnil tudi diplomatski spor, potem ko je deset veleposlanikov v Turčiji napisalo pismo, v katerem so zahtevali Kavalovo izpustitev. Erdogan je takrat to potezo označil za nedopustno vmešavanje v notranje zadeve Turčije in diplomatom zagrozil z izgonom.