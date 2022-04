Ljubljanski odbojkarji niso ponovili lanskoletne napake, ko so po vodstvu z 2:0 v finalni seriji izgubili naslednje tri in s tem omogočili Merkurju Mariboru, da je prišel do zasluženega, a nepričakovanega naslova državnih prvakov. V letošnji sezoni so že v polfinalu Mariborčane zaustavili Kamničani, ki so se tako še osmič v zadnjih enajstih letih pomerili z ACH Volleyjem v finalu končnice državnega prvenstva. Tako kot prejšnjih sedem finalnih obračunov, je tudi osmi pripadel ekipi iz dvorane Tivoli, ki je bila najboljša tudi v pokalu Slovenije, slavila pa je tudi v srednjeevropski ligi.

V tretjem letošnjem medsebojnem finalnem obračunu so imeli varovanci Mladena Kašića, za katerega je bila to zadnja tekma na klopi ACH Volleyja, nekaj več težav le v tretjem nizu, ko so zaostajali za štiri točke (9:13). Toda po polminutnem odmoru so zadevo počasi postavili na svoje mesto, čeprav so Kamničani še vodili s 17:14. S štirimi zaporednimi točkami so prvič v tem nizu povedli, do odločitve pa je prišlo v končnici niza. Gostje so še izenačili izid na 20:20, na servis Nikole Gjorgieva pa domačini Kamničanom niso več prepustili točke. V prvem in tretjem nizu so obakrat bolje začeli in oba niza zanesljivo dobili. Zadnjo točko v letošnji sezoni je z blokom dosegel Matic Videčnik.

»Morda niti ni bila najbolj pomembna naša igralska kakovost kot to, da smo imeli odlično vzdušje, ki smo ga vrnili v slačilnico. Vse to je pripomoglo k temu, da smo tako zanesljivo prišli do končnega naslova. V zadnji tekmi je bilo odločilno to, da smo imeli pravi pristop do tekme in da smo bili do zadnje točke osredotočeni na to, da moramo osvojiti naslov,« je po zmagi Ljubljančanov, ki so do naslova državnih prvakov prišli brez poraza, dejal Matic Videčnik.

»Šele v drugem nizu smo prišli do svoje igre in spet imeli priložnost, da bi izenačili izid v nizih, toda po vodstvu s 17:14 smo naredili nekaj neumnih napak, kar so Ljubljančani izkoristili. Ko se ACH enkrat razigra, mu je težko slediti. Tudi v tretjem nizu smo se jim nekajkrat približali, toda preprosto nismo bili pravi. Preprosto je bilo preveč napak v napadu. Čestitke Ljubljančanom,« pa je tekmo komentiral Matija Gasparini, kapetan Calcita Volleyja, ki se vrača v slovensko reprezentanco. »Drži, da se vračam. Že nekaj časa smo se pogovarjali, da bi se vrnil v reprezentanco, svoje pa je prineslo tudi to, da bo svetovno prvenstvo v Ljubljani.