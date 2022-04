Junaki demokracije

Po volitvah so politologi prešteli zmagovalce in poražence. Ocene, kdo so eni in kdo drugi, so različne. Ob tem pa ne smemo spregledati še ene kategorije – tihih junakov teh volitev. Ta kategorija je nesporna: nedvomno so to volilci v Celju, ki jih je usoda postavila v morda najbolj tragično državljansko vlogo vseh časov. Namreč, hrabro so pograbili kulije in se z Golobom v srcu podali v boj proti Janši, a glej, nesrečo, na glasovnici je bilo ob logotipu Svobode natisnjeno ime Janje Sluga. Tiste Celjanke, ki je prva sploh povzročila, da je Janša dve leti mrcvaril Slovenijo.