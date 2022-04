Supernova Rudnik: V parkirni hiši minulo soboto neznosna gneča

Minuli konec tedna so obiskovalci nedavno razširjenega nakupovalnega centra Supernova na Rudniku poročali o neznosni gneči v tamkajšnji parkirni hiši. Nekateri so potrebovali tudi več kot eno uro, da so zapustili parkirno hišo.