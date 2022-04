Hočemo javno RTVS!

V demokraciji je pač tako, da je po volitvah upravljanje države zaupano zmagoviti opciji. Kateri koli pač. Večina volilcev se nas je pravkar odrekla uslugam, ki nam jih je ponujala Janševa, s konvertiti SMC in DeSUS opolnomočena oblast. Volilci smo jih napodili iz hrama demokracije. Vsi, ki so navijali zanjo, se morajo zato umakniti s položajev, kamor jih je ta umestila. Po demokratičnih standardih so pač izgubarji. Med drugimi tudi tiste novinarke in tisti novinarji, ki so se na RTV Slovenija brez sramu šopirili kot goreči navijači poražencev. Nadejam se, da imajo toliko vesti in dostojanstva, da se bodo sami umaknili v strankarske medije, kjer lahko povsem legitimno navijajo za kogar koli jih je pač volja. V javnem RTV-servisu nimajo več kaj iskati. Ker so poteptali novinarsko etiko in omadeževali ta poklic.