Gal Kirn, filozof: Partizanski presežki zunaj uradnih ideologij

Filozof Gal Kirn je po doktoratu na Univerzi v Novi Gorici deloval na Akademiji Jana van Eycka v Maastrichtu in ICI v Berlinu, bil je podoktorski sodelavec Fundacije Alexandra von Humboldta in znanstveni sodelavec na TU Dresden. V Berlinu, kjer trenutno živi, je poučeval na temo filma, filozofije in sodobne politične teorije, zadnje mesece pa se v rodno Ljubljano vrača pogosteje, saj na Filozofski fakulteti vodi projekt »Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu«. Uredil je nekaj zbornikov, napisal številne strokovne članke, izdal knjigo Partizanski Prelomi (Sophia, 2015), pri reviji Maska pa je nedavno izšel prevod njegove knjige Partizanski protiarhiv: o umetniških in spominskih prelomih jugoslovanskega NOB, ki jo je predlani izdala nemška akademska založba De Gruyter.