Lizbona . Izginotje Madeleine McCann petnajst let po usodnem majskem večeru v portugalskem letovišču Praia da Luz ostaja nerešeno. Gre za enega najbolj poznanih in skrivnostnih primerov izginotja otroka kjer koli na svetu. Zlasti v britanskih medijih se fotografija triletne svetlolase deklice s pego v desnem očesu še vedno pojavi večkrat na leto. Policija je v vsem tem času pod drobnogled vzela številne potencialne osumljence, a je portugalsko tožilstvo šele zdaj imenovalo uradnega osumljenca, tako imenovanega arguida. Javno so bili kot osumljenci v začetku preiskave imenovani le še dekličini starši Kate in Gerry McCann, a so ju kot osumljenca kmalu izločili. Portugalsko tožilstvo tokrat ni objavilo imena »interesne osebe«, je pa sporočilo, da deluje na zahtevo nemške in britanske policije. Po portugalski zakonodaji petnajst let po prijavi pogrešane osebe ni več mogoče imenovati tako imenovane interesne osebe, kar je ključno za kazensko ovadbo. Na državnem tožilstvu so zanikali, da so se za to potezo odločili zaradi časovnega pritiska, temveč so osumljenca potrdili zaradi močnih znakov kaznivega dejanja.

Osumljenec v zaporu zaradi posilstva

Tudi brez objave imena osumljenca ni dvoma, za koga gre. Nemška policija je predlani potrdila, da v zvezi s primerom preiskuje Christiana Brücknerja, proti kateremu nikoli niso vložili obtožnice. Junija tistega leta so javno oznanili, da je Maddie najverjetneje mrtva in da jo je najverjetneje ubil prav on. Sam je vpletenost v izginotje triletnice zanikal in pri tem vztraja še danes. Štiriinštiridesetletnik je že v zaporu zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogo, in posilstva 72-letne ženske. Trdnih dokazov proti njemu očitno vendarle nimajo, pa čeprav se je nemška policija pred časom na javnost obrnila s prošnjo po pomoči z informacijami. Do preboja v primeru ni prišlo. Po neuradnih informacijah je Brückner ugrabitev in umor male Maddie priznal svojemu prijatelju, po pisanju britanskih tabloidov pa je tudi nekdanji ljubimki zaupal, da ve, kaj se je zgodilo z deklico. Obenem je Nemec v času njenega izginotja maja 2007 živel blizu letovišča, iz katerega je izginila. Preživljal se je z občasnim delom in tatvinami iz hotelskih sob.

Starši upajo na čudež

Primer ostaja odprt. Kot rečeno, ga nemške oblasti obravnavajo kot hujše kaznivo dejanje in predvidevajo, da je deklica mrtva, britanska policija pa izginotje še naprej obravnava kot preiskavo pogrešane osebe. Njena starša Kate in Gerry, ki sta vsa ta leta zbirala denar za nadaljevanje preiskave, še vedno upata na srečen razplet zgodbe in da je njuna hči živa. »Zadovoljna sva, da se preiskava nadaljuje. Vendarle je treba opozoriti, da osumljenca za zdaj še niso ovadili. Čeprav so možnosti majhne, še nisva izgubila upanja, da je Madeleine živa in se bomo nekoč spet videli,« sta zapisala v izjavi za javnost. Njun predstavnik za stike z javnostjo Clarence Mitchell je že večkrat ponovil, da si družina le želi najti dekle, ugotoviti, kaj se je zgodilo z njo, in pred roko pravice privesti odgovornega za dolgoletno nepredstavljivo tragedijo. »Najbolj od vsega pa si želijo najti mir,« dodaja.

Madeleine je iz apartmaja v letoviškem kraju Praia da Luz, v katerem je spala z mlajšima bratcem in sestro, izginila na večer 3. maja 2007. Starši in njuni prijatelji so v tem času večerjali v bližnji restavraciji in na manj kot pol ure preverjali, ali je z otroki v sobah vse v redu. Kaj se je zgodilo z njo, ni na tisoče policistom, preiskovalcem, kriminalistom, zasebnim detektivom iz vsaj treh različnih držav uspelo ugotoviti v petnajstih letih v eni najbolj množičnih iskalnih akcij in preiskav zadnjih desetletij.