Potem ko smo velik del filmov, ki po vseh merilih filmoljubov sodijo na največja filmska platna, v času novega koronavirusa pospremili prek pretočnih platform, se najbolj popularna produkcija vrača domov – v kino. Pobrskali smo, katere filme bomo gledali v prihodnjih treh mesecih, izpostavljamo najbolj pričakovane.

Inventura (Darko Sinko, od 4. maja)

Igrani prvenec slovenskega režiserja Darka Sinka bo od začetka maja na voljo za ogled tudi tistim, ki ga niste ujeli na lanskoletnem ljubljanskem filmskem festivalu. Počasna in meditativna drama spremlja Borisa (Radoš Bolčina), ki ga iz rutinskega, zdolgočasenega vsakdana zdramita strela v njegovo sobo in mimo njegove glave. Vprašanje, kdo bi ga hotel ustreliti, mu ne da miru, zato začne na novo vrednotiti odnose z bližnjimi.

Vse povsod naenkrat (Dan Kwan, Daniel Scheinert, od 19. maja)

Tudi letošnja poletna bera je polna superherojskega skakanja v pajkicah med nebotičniki. Vse povsod naenkrat obljublja filmski tobogan, v katerem skozi oči malezijske megazvezdnice Michelle Yeoh skačemo med različnimi svetovi. Kritiki vse od prvih projekcij ne morejo prehvaliti hiperaktivne akcijske komedije, ki je menda svež veter v produkciji ta hip enega najbolj priljubljenih, a tudi oguljenih žanrov.

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski, od 26. maja)

Nadaljevanje ikonske akcijske drame Top Gun je bilo napovedno julija 2019, ko nas je Tom Cruise opomnil, da v Hollywoodu tudi krepka tri desetletja po izvirniku niso pozabili na našo »potrebo po hitrosti«. Prav je imel, od daljnega leta 1986 do danes ni bilo filma, ki bi vragolije ameriškega vojnega letalstva prikazal s tako prepričljivo fotografijo, zapakirano v popkulturni izdelek, poln kultnih enovrstičnic in nalezljive energije prepoten(tn)ih pilotov v belih majicah in usnjenih jaknah.

Jurski svet: Prevlada (Colin Trevorrow, od 9. junija)

Prvi Spielbergov Jurski park velja za eno hollywoodskih klasik, ki je zaznamovala devetdeseta leta, vse, kar je prišlo po tem, pa pade na premico včasih bolj, včasih manj uspešnega pogrevanja recepta. Šesti del, ki je hkrati zadnji del nove trilogije, ki se je začela z Jurskim svetom (2015), obeta prav to.

Kozmoblisk (Angus MacLane, od 16. junija)

Pixarjeva uspešnica Svet igrač se nadaljuje, tokrat s samostojno zgodbo Buzza Lightyeara oziroma po domače Kozmobliska, ki mu bo glas namesto Tima Allena posodil stotnik Amerika Chris Evans. Glede na rezime studia, ki nam je med drugim dal animiranke Wall-E, Ratatouille in Reševanje malega Nema, so kakršne koli skrbi o molzenju franšize odveč.

Elvis (Baz Luhrmann, od 23. junija)

Odveč je reči, da bo novi film režiserja Baza Luhrmanna, ki se je podpisal pod Moulin Rouge in Velikega Gatsbyja, o kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyju malo biografska drama in malo glasbeni spektakel. Skratka, pričakovanja so visoka. Elvisa igra mladi zvezdnik Austin Butler, njegovega menedžerja stari maček Tom Hanks. Diši po oskarjih.

Thor: Ljubezen in grom (Taika Waititi, od 7. julija)

Novozelandski filmar Taika Waititi (Kaj počnemo v mraku, Zajec Jojo) je posnel še en film o bradatem bogu groma. Naslovni junak tokrat razmišlja o upokojitvi. Po filmu Thor: Ragnarok se nam znova obeta odbita akcijska komedija. Igrajo Christian Bale, Natalie Portman, Chris Hemsworth, Matt Damon in Melissa McCarthy.

Nope (Jordan Peele, od 21. julija)

Ameriški komik Jordan Peele je za svoj filmski debi Zbeži! prejel oskarja za izvirni scenarij, nato pa posnel duhovno nadaljevanje Mi, v katerem je prek zgodbe o dvojnikih, ki vdrejo v dom družine, ki bi rada samo počitnikovala, znova vrtal po ameriški družbi. Tokrat so na vrsti kavboji in nezemljani.

Tam, kjer pojejo raki (Olivia Newman, od 21. julija)

Med vsakoletnimi ugankami, ki jih hollywoodski marketinški stroj ne postavi v prve bojne vrste, iz letošnje bere izstopa film Olivie Newman, znane po športni drami First Match (2018). Drama, posneta po istoimenski knjižni uspešnici Delie Owens, v kateri v glavni vlogi igra Daisy Edgar Jones iz miniserije Normalni ljudje, na papirju izpolni kvoto poletne romance z usodnim zapletom.