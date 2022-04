Umrl eden najbolj plodovitih slikarjev France Slana

V starosti 95 let je umrl eden najbolj plodovitih slikarjev France Slana, poročajo mediji. Najpogosteje je ustvarjal v olju in akvarelu, ukvarjal pa se je tudi z grafiko, poslikano keramiko in tapiserijami. Leta 1964 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Bil je slikar klasičnih tem, saj je vseskozi ostal zvest krajini, figuraliki in tihožitju.