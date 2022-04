Naj se takoj lotimo najbolj perečega vprašanja priprave školjk. Čeprav se nekateri bojijo priprave svežih školjk, so pravila varne priprave školjk nadvse enostavna. Osnovno pravilo je: kuhamo le tesno zaprte školjke, pojemo pa le tiste, ki so se med kuho odprle. Drugo zelo pomembno pravilo je, da jih je najbolje uporabiti na dan nakupa. Ko jih prinesete domov iz trgovine, jih čim hitreje dajte v hladilnik. Torej namig – na dan nakupa školjk se po nakupu raje ne ustavljajte še na kavici. Še zadnje pravilo, ki ga upoštevajte, je, da jih imejte ob začetku priprave v zelo hladni vodi, lahko jim dodate še kakšno kocko ledu.

Trik je namreč v tem, da morajo biti školjke, ki jih kupite in uporabite, še žive. In žive so tiste, ki so tesno zaprte v svoji lupini. Odprte se namreč hitro začnejo kvariti. Pred samo pripravo se nekatere, če je v sobi toplo, začnejo odpirati. Če jih date v hladno vodo ali pa jih potapkate po lupini in se lahko zaprejo, so te tudi še ok. Torej, ko upoštevate ta pravila, se resnično ni treba bati. Lahko pa kupite tudi zamrznjene školjke, ki so vakumsko pakirane in že kuhane, ponavadi le s polovično lupino. So pa vendarle malo dražje.

Školjke, tudi že očiščene, niso več takšen nemogoč nakup. Niso vedno na razpolago, ko pa so, so pa v večjih trgovinah in pri ribičih oziroma v ribarnici.

Zakaj uživati v tej jedi? Glavni in najpomembnejši razlog je, da so školjke neverjetno odlične! Pozabite na mit, da so školjke spužvaste ali gumijaste. Če so take, so narobe pripravljene. Premalo kuhane in preveč kuhane res niso okusne. Pravzaprav to velja za večino hrane, zato školjke zato res niso nič posebnega. Ko se kopajo v čudoviti paradižnikovo-vinski omaki, so božanske. Morda je eden najbolj magičnih momentov pri jedi prav namakanje kruha v to božansko omako. Zato le pazite, da poleg postrežete s svojim ljubim svežim kruhom, kajti na koncu ne bo ostala niti kapljica omake. Tako zelo zelo dobra je. Jed postrezite še z veliko skledo solate.

Školjke pa niso le odlične, so tudi zdrave in poceni, pa še njihovo gojenje ne obremenjuje morskega okolja:

So odličen vir nenasičenih maščobnih kislin omega 3, bogate pa so tudi z vitaminom B1, beljakovinami in minerali.

Ponavadi dobite v enem pakiranju kilogram in pol školjk, pakirane so vakumsko v večji beli embalaži s prozornim pokrovom. Največkat so že očiščene in pred pripravo ne potrebujejo veliko pozornosti (več v nadaljevanju).

Naše slovenske primorske školjke, od koder največkrat prihajajo školjke iz naših trgovin, rastejo torej v čistem morju, zato so resnično varne. Pa še ne potujejo daleč do naših krožnikov. Poleg tega so školjke prijazne do morskega okolja, ne potrebujejo veliko prostora, pa še enostavno jih je gojiti.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2-4 osebe):

1500 g svežih (ali zamrznjenih) školjk klapavic oz. dagenj

2 žlici (olivnega) olja

1 manjša sesekljana čebula

4 stroki naribanega česna

1 dcl belega vina

3 dcl paradižnikove kaše

2 sveža paradižnika (neobvezno)

1/2 žličke origana

šopek svežega peteršilja

poper po okusu

limonini krhlji za postrežbo

PRIPRAVA

Školjke vzemite iz vakumsko pakirane embalaže in takoj prenesite v zelo hladno vodo. Po želji (če je res toplo v kuhinji) dodajte nekaj ledenih kock. Pripravite še eno skledo mrzle vode. Vsako posamezno školjko splaknite pod tekočo hladno vodo in po želji odstranite morebitne laske. Le primite jih in potegnite, pa se bodo odtrgale. Če je na školjki kakšna manjša školjka, jo previdno odstranite z nožem. Če karkoli je že prijeto na školjko, ne gre enostavno dol, pustite, saj se tudi med kuho ne bo odstranilo. Če je školjka tudi po namakanju v hladni vodi odprta, jo zavrzite, zavrzite tudi polomljene. Delajte hitro, da jih toplota vaših rok ne bo premamila, da bi se odprle. Vsako posamezno školjko nato dajte v drugo skledo z hladno vodo. Tam naj vas počakajo do uporabe.

V velikem loncu segrejte olje in na segretem zmehčajte čebulo, nato dodajte česen. Premešajte in kuhajte še kakšno minuto. Dodajte na kockice narezan svež paradižnik, nato pa še origano in vino. Premešajte in počakajte, da se vino ukuha (da ne bo več tekočine). Dodajte paradižnikovo kašo, večino sesekljanega peteršilja in premešajte. Po okusu popoprajte. Ko tekočina zavre, iz vode poberite školjke in jih dodajte v aromatično omako. Dobro premešajte in lonec pokrijte. Kuhajte približno 10 minut, vmes lonec 2x pretresite. Ko se školjke odprejo, so kuhane. Ne kuhajte predolgo, ker se bodo potem čisto skrčile.

Školjke z omako servirajte, dodajte rezino limone, ki si jo lahko posamezni jedci pokapajo čez školjke, potresite še s preostalim sesekljanim peteršiljem in postrezite. Poleg odlično paše kruh, s katerim pomažite omako do zadnje kapljice ter velika skleda solate. Školjke v omaki pa lahko postrežete tudi s špageti.