Generalni direktor GZS Aleš Cantarutti je čestital stranki Gibanje Svoboda kot zmagovalki volitev, pa tudi vsem drugim strankam, ki so dobile dovolj glasov za vstop v parlament. »Verjamemo, da se bo zelo hitro izoblikovala stabilna, trdna koalicija, ki bo zagotovila pogoje za prehod v socialno-ekološko tržno naravnano gospodarstvo,« je zapisal v današnjem sporočilu za javnost.

Prepričan je, da se mora nova vlada resno lotiti najpomembnejših strukturnih vprašanj, hkrati pa biti sposobna usklajevati tudi interese različnih skupin ob čimprejšnji oživitvi socialnega dialoga in zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti.

Prihodnji razvoj Slovenije na GZS vidijo v luči zelenega prehoda, digitalizacije in avtomatizacije, e-mobilnosti ter trdne vpetosti v mednarodne verige vrednosti, ki se zaradi aktualnih varnostnih izzivov preoblikujejo. Zato med ključnimi pogoji razvojnega preboja navajajo izobraževanje kadrov, vlaganja v raziskave in razvoj, stabilne vire financiranja in tesnejši socialni dialog. To so teme, ki jih mora nova koalicija nagovoriti in zanje najti rešitve, so prepričani.

»Smo v razmerah, ko se bo odločalo, ali bo Slovenija še naprej zmanjševala zaostanek za najrazvitejšimi državami EU, ali pa bomo pozitivni zagon izgubili in se bomo morali soočati z izzivi zagotavljanja fiskalne in socialne stabilnosti« je še dodal Cantarutti.

»Manjše število strank v vladi je pozitivno«

Pomen oblikovanja stabilne vlade v razmeroma kratkem obdobju izpostavlja tudi analitik pri Generali Investments Primož Cencelj. »Za Slovenijo je zelo pomembno, da se v času naraščajoče inflacije in zapletenega gospodarskega položaja v razmeroma kratkem obdobju oblikuje stabilna vlada, ki bo kljubovala tem negotovim makroekonomskim in geopolitičnim razmeram,« je poudaril.

Da bo zelo verjetno v vladi manjše število strank kot doslej, se zdi Cenclju pozitivno. »Do zdaj znani rezultati torej kažejo na možnost hitrega in učinkovitega oblikovanja vlade. Tisti, ki jo bodo vodili, pa bodo seveda imeli veliko odgovornost,« je še poudaril.