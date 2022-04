Kot vedno v primeru nacionalnih volitev je naš standardni odgovor, da z zanimanjem spremljamo, kaj se dogaja na nacionalni ravni in smo pripravljeni konstruktivno sodelovati z vsemi izvoljenimi predstavniki ljudstva. Ostalih vsebinskih komentarjev glede konkretne izbire volivcev nimamo, je na novinarsko vprašanje odgovorila tiskovna predstavnica komisije Dana Spinant.

Po dodatnem vprašanju in pomisleku, ali ni komisija v zvezi s tem preveč nevtralna, je Spinantova dodala, da je na novinarjih samih, da presodijo, program in stališča katerega kandidata so po njihovem mnenju najbližje delovnemu programu in stališčem komisije. »Mi ne moremo predlagati ali podpreti kateregakoli kandidata na nacionalnih volitvah, ne pred njimi in ne po njih,« je bila jasna.

Verhofstadt: EU 2 - populisti 0

To pa ne pomeni, da posamezni člani komisije in drugi evropski politiki nimajo svojih stališč, ki jih tudi javno izražajo. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je že v nedeljo zvečer na Twitterju čestital Golobu in njegovi stranki za prepričljivo zmago na parlamentarnih volitvah. »Veselim se sodelovanja s prihodnjo vlado - za uspešno in spoštovano Slovenijo, ki bo odločna zagovornica temeljnih evropskih vrednot"« je dodal.

Evropski poslanec iz vrst liberalcev Guy Verhofstadt je medtem na Twitterju zapisal, da »je precej jasno, da so Slovenci - tako kot Francozi - ugotovili, da skrajno desni populizem ne ponuja nobenih rešitev v kriznih časih, samo evropska enotnost jih«. »EU 2 - populisti 0,« je dodal.

Ob nedeljskem volilnem razpletu je bil očitno vesel tudi stalni predstavnik Italije pri EU Piero Benassi. »Včerajšnje volitve nam dajejo dve državi, ki nameravata nadaljevati po poti evropske integracije. Za tiste, ki verjamejo v Evropo, takih pa nas je veliko in jaz vanjo vsekakor verjamem, je bil včeraj dan, ki nam daje veliko pozitivnih znakov in veliko upanja v težkem trenutku,« je ocenil po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Poročilo Ovseja o volitvah v Sloveniji šele čez nekaj mesecev

Ocenjevalna misija urada Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) za slovenske državnozborske volitve v sredo zapušča Slovenijo. Sedemčlanska odprava tujih strokovnjakov iz šestih držav bo poročilo misije objavila čez nekaj mesecev.

Ocenjevalno poročilo bodo poslali slovenski vladi in objavili na spletni strani nekaj mesecev po volitvah, je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi ODIHR Sanita Jemberga. Poročilo bo vključevalo predloge, kako bi volilni proces lahko bil izboljšan v skladu z mednarodnimi zavezami Slovenije, je dodala. Ocenjevalna misija je v Slovenijo prispela v ponedeljek, 11. aprila, in bo odšla v sredo, 27. aprila. V ekipi misije je sedem strokovnjakov iz šestih držav, in sicer iz Nemčije, Armenije, Italije, ZDA, Hrvaške in Latvije.

»Ocenjevalna misija ODIHR za razliko od opazovalne misije nima dolgoročnih opazovalcev, ki bi bili stalno nameščeni v posameznih regijah države, ali številnih kratkoročnih opazovalcev, ki bi obiskovali volišča na dan volitev. Prav tako ta vrsta misije ne poda ocene volitev dan po volitvah,« so že ob napovedi misije v začetku aprila zapisali pri Državni volilni komisiji (DVK).

Pri ODIHR so še pojasnili, da so ocenjevalne misije sestavljene iz manjših ekip strokovnjakov, ki opazujejo specifične vidike procesa, v tem primeru volilno administracijo, financiranje volilnih kampanj in zakonske okvire, prav tako pa so v Sloveniji opazovali medijsko krajino in medijsko pokrivanje kampanje.

Predstavniki ODIHR so se sicer že februarja ob obisku v Sloveniji srečali s predstavniki različnih ministrstev, sodišč, varuhom človekovih pravic, parlamentarnimi političnimi strankami, civilno družbo, mediji in nekaterimi drugimi sogovorniki, med drugim tudi z vodstvom DVK. Po februarskem obisku je urad pripravil poročilo misije za oceno potreb glede aprilskih državnozborskih volitev v Sloveniji, v katerem je med drugim priporočil napotitev misije za ocenjevanje teh volitev.