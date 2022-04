Ob tem so v skupnosti izpostavili nekaj najpomembnejših pričakovanj, kot so ustrezno financiranje občin (tako povprečnina kot investicijski transfer), sistemska ureditev sofinanciranja investicij, pomembnih za lokalno skupnost in državo (gradnja/obnova vrtcev, šol, športnih objektov ...) in ureditev plačnih razmerij znotraj javnega sektorja, tudi znotraj lokalne skupnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pričakujejo tudi enakomerni razvoj vseh delov Slovenije in izvajanje infrastrukturnih projektov (cestna infrastruktura, za gospodarstvo). Več o ključnih izzivih lokalne samouprave so izpostavili tudi v vprašalniku, ki so ga ta mesec poslali vsem strankam, ki so kandidirale na državnozborskih volitvah, so še dodali. Čestitali so vsem, ki so se uvrstili v državni zbor, ter jim zaželeli uspešno delo v skupno dobro.

Partnersko sodelovanje z novo vlado je tudi v interesu Združenja občin Slovenije, je izpostavil njihov predsednik Robert Smrdelj. Po njegovih besedah imajo v združenju izkušnje z zelo dobrim, pa tudi z zelo slabim sodelovanjem z vlado.

»V končni fazi upam, da je naše skupno poslanstvo ustvarjanje čim boljših pogojev za življenje ljudi, občanov, ki so hkrati državljani. Tako, da je naša skupna odgovornost delati kar se da dobre podlage za razvoj, življenje, bivanje, socialne pogoje za naše občane in državljane,« je navedel Smrdelj. Verjame v skupen jezik z naslednjo vlado.