V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije so poudarili, da od nove vlade pričakujejo sprejetje standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v skladu s stavkovnim sporazumem med vlado pod vodstvom Janeza Janše in omenjenim sindikatom ter koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

Tudi v Sindikatu zdravstvene in babiške nege od nove vlade pričakujejo sprejetje kadrovskih standardov in normativov za področje zdravstvene nege in babištva, ki temeljijo na današnjih potrebah. »Potrebni so predvsem zato, da bomo na osnovi pacientovih potreb ustrezno načrtovali in izobrazili kadre, ki jih nujno potrebujemo za kakovostno zdravstveno oskrbo pacientov,« so navedli.

Ob tem so dodali, da kot poklicna skupina z največjim deležem zaposlenih v zdravstvu, ki za bolnike skrbijo vse dni v tednu, tudi ponoči, pričakujejo vključitev zdravstvene in babiške nege v vse ravni načrtovanja in odločanja o razvoju zdravstvenega sistema, ne zgolj v »izvedbene aktivnosti«.

Sindikati za vzpostavitev normalnega socialnega dialoga

V sindikatu zdravstva in socialnega varstva od nove vlade pričakujejo tudi vzpostavitev normalnega socialnega dialoga. Takoj, ko se bo vlada formirala, od nje pričakujejo, da bo s sindikati nadaljevala pogajanja za odpravo nesorazmerij pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami v skladu z dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v omenjeni dejavnosti. Od vlade pričakujejo še prevrednotenje plačnih razredov v dejavnosti na način, da bo najnižji plačni razred na ravni minimalne plače.

V zbornici od vlade pričakujejo tudi sprejem odločitve o pripravi strategije razvoja zdravstvene nege za obdobje do leta 2030. Nujen je po njihovi oceni tudi sprejem zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki bo sistemsko in na zakonski ravni uredil področje in dal reguliranemu poklicu medicinske sestre in babice enakopraven položaj z drugimi reguliranimi poklici.

»Da urejanja neprimernih delovnih pogojev, zagotovitve konkurenčnega plačila za odgovorno delo ter izboljšanja statusa izvajalcev zdravstvene in babiške nege niti ne omenjamo - to so stvari, na katere opozarjamo že več let in jih je treba nujno rešiti, sicer nam grozi razpad zdravstvenega sistema,« so še poudarili.