Guverner Fukuoke Seitaro Hattori je izrazil obžalovanje ob smrti Tanake. »Veselil sem se že, da bi na letošnji dan spoštovanja starejših videl gospo Kane in praznoval z njeno najljubšo gazirano pijačo in čokolado,« je dejal. Dan starejših je sicer na Japonskem državni praznik, ki ga obeležujejo na 19. september.

Tanaka je bila do nedavnega brez večjih zdravstvenih težav, živela pa je v domu za ostarele, kjer je čas preživljala ob igranju namiznih iger, reševanju matematičnih ugank in razvajanju s čokolado in sladkimi pijačami. Načrtovala je, da se bo z invalidskim vozičkom udeležila štafete na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021, vendar ji je to preprečila pandemija.

Ko jo je Guinnessova knjiga rekordov leta 2019 imenovala za najstarejšo živečo osebo na planetu, so jo vprašali, v katerem trenutku je bila v življenju najbolj srečna. Odgovorila je, da je bil to točno tisti trenutek, ko je izvedela da je najstarejša.

Tanaka se je rodila 2. januarja 1903 na jugovzhodu regije Fukuoka na Japonskem. To je bilo leto, ko sta brata Wright opravila prvi let na motorni pogon, Marie Curie pa je postala prva ženska, ki je dobila Nobelovo nagrado. V svoji mladosti je Tanaka vodila podjetje za prodajo rezancev in trgovino z riževimi torticami. Leta 1922 se je poročila s Hideom Tanaka, s katerim sta imela štiri otroke, še enega pa sta posvojila.

Japonska ima po podatkih Svetovne banke najstarejše prebivalstvo na svetu, saj je približno 28 odstotkov ljudi starih 65 let ali več.