Mladi želijo biti ključen partner vlade pri oblikovanju državnih politik

V Mladinskem svetu Slovenije čestitajo vsem strankam, ki so se na nedeljskih volitvah uspele uvrstiti v DZ, nestrpno čakajo tudi na uradne podatke o volilni udeležbi v starostni skupini od 18 do 30 let. Prepričani so namreč, da je tudi v tej starostni skupini letošnja volilna udeležba višja od preteklih volitev in da bo potrdila, da se vedno več mladih zanima za politiko in jo razume, so zapisali v odzivu na volitve.