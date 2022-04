Uspeh Gibanja Svoboda pripisuje »propagandi proti Janezu Janši, ki je trajala vse od njegovega prevzema vlade pred dvema letoma naprej«. »Antijanšizem se je praktično dve leti gojil v slovenski politični sceni, zato ni nobeno presenečenje, da je ta mobilizacija antijanšizma dobila tak epilog,« je ocenil. Obžaluje, da se v Sloveniji v javnem prostoru ne razpravlja o vsebini politike, ampak o tem, »kdo je za Janšo in kdo proti njemu, kdo je za Milana Kučana in kdo proti«.

Dejstvo, da je spet zmagala neka nova stranka, vidi kot nekaj, kar ni dobro za demokracijo in strankarski parlamentarizem. »To je namreč eksperimentiranje političnih strank vedno na novo"« meni. Po njegovih besedah takšne stranke potem takrat, ko ne zadovoljujejo več potreb, zaradi katerih so zmagovale, na naslednjih volitvah izpadejo iz DZ.

»Slovenija pri dveh milijonih prebivalcev nima tako velikega političnega bazena, da bi si lahko to kar naprej privoščila,« je prepričan. Tako po njegovih navedbah »dobivamo v parlament ljudi, ki jih sploh nihče ne pozna, kar za parlamentarizem ni dobro«.

V gibanju Povežimo Slovenijo pa so po njegovi oceni naredili ključno napako s tem, ko stranka Aleksandre Pivec Naša dežela ni nastopila skupaj z njimi. Od strank dozdajšnje koalicije jo je še najbolje odnesla NSi, je dejal.

Jelinčič se je zahvalil volivcem, za Goloba upa, da bo ljudi vodil dobro in v pravo smer

Prvak SNS Zmago Jelinčič se je v današnjem nagovoru prek Twitterja zahvalil volivcem za glasove, ki so jih na nedeljskih volitvah namenili SNS. Ta je po večini preštetih glasovnic prejela 1,5 odstotka glasov. Predsedniku Gibanja svoboda Robertu Golobu je ob doseženem čestital in izrazil upanje, da bo ljudi »dobro vodil in v pravo smer«.

Jelinčič, ki v nedeljo zvečer rezultatov volitev ni javno komentiral, se je danes v kratkem nagovoru prek Twitterja zahvalil volivcem za glasove. »Najprej se zahvaljujem vsem tistim redkim, ki so dali glas Slovenski nacionalni stranki, kajti morda bodo razumeli čez nekaj časa kaj več,« je dejal.

»Vam, ki ste glasovali drugače, pa želim svetlo prihodnost. In gospodu Golobu čestitam, upam, da vas bo dobro vodil in v pravo smer,« je sklenil Jelinčič. Ob video posnetku je zapisal še: »Čestitke zmagovalcu in karavana gre dalje.«

SNS, ki je na tokratnih volitvah končala daleč pod parlamentarnim pragom, je na volitvah leta 2018 dobila štiri mandate v DZ, takrat je prejela 4,2 odstotka glasov volivcev. Na nedeljskih volitvah je po 99,98 odstotka preštetih glasovnicah SNS prejela 1,5 odstotka glasov.